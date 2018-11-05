美中機艦不安全接觸 近3年18起

2018-11-05

〔編譯陳正健／綜合報導〕在美國和中國的貿易戰及南海交鋒方興未艾之際，美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）三日引述美軍官員及統計數據報導，自二○一六年以來，美國海軍與中國、俄羅斯軍方共有十九次不安全和／或不專業的接觸，其中十八次是和中國，地點在太平洋。

知情官員指出，美、中不安全或不專業接觸最多的時間點，是川普政府執政第一年的一七年，該年二月、五月及七月至少發生三起事件，包括中國戰鬥機以美方視為「不安全」的方式攔截美國海軍偵察機。共有十八起紀錄涉及美國海軍，同期間美國空軍也至少有一次與中方發生這類接觸。

美國海軍平均每年在南海、東海、黃海及日本海執行數百起海空行動。美方官員強調，嚴正看待這類不安全互動，並透過適當的外交及軍事管道回應。美國太平洋艦隊發言人克利斯坦森表示，美國持續在此地區駐軍，以凸顯美方致力於印太地區的自由與開放，美國海軍將繼續在國際法允許的任何地方飛行、航行與作業。

ＣＮＮ指出，此類危險互動發生愈頻繁，愈可能導致美中兩軍擦槍走火，爆發衝突。二○○一年四月，美軍一架EP-3偵察機在南海上空執行任務時，曾與中國一架危險進逼的殲八戰機相撞，導致兩國爆發重大外交衝突。

美中兩軍最近一次不安全接觸發生在今年十月，美軍飛彈驅逐艦「迪凱特號」（USS Decatur）行使「航行自由任務」期間，曾駛入南沙群島兩座中國人造島礁十二海里範圍，當時中國飛彈驅逐艦「蘭州號」逼近，與迪凱特號距離僅約四十一公尺，迫使美方閃避，華府與北京為此互相責難。