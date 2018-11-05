模擬中國奪釣島 日美訂作戰計畫

2018-11-05

〔編譯張沛元／綜合報導〕日本共同社四日引述政府消息人士報導，為因應中國持續擴張軍力，日本和美國政府已開始討論如何在中日間存在主權爭議的釣魚台及其周邊發生緊急情況時做出回應，將以二○一五年新修訂的「美日防衛合作新指針」為基礎，擬訂美日武裝部隊在中國威脅釣魚台時的共同作戰計畫，預定明年三月完成。日方希望透過這項計畫，讓在釣魚台主權爭議上保持中立的華府轉趨積極。

報導指出，此一美日共同作戰計畫所因應的緊急情況，包括假設中國武裝漁民登陸釣魚台，日本警方無法應付而必須出動自衛隊，此時中國也派軍護漁，日本首相因此對自衛隊下達因應國家遭遇外部武力攻擊的「防衛出動令」。川普政府曾表示，美國將根據適用釣魚台的美日安保條約第五條（華府有義務在日本管理下的領土遭武力攻擊時防衛日本）協防日本，但華府也多次表明，不會在釣魚台主權爭議上選邊站。

明年初完成計畫 整合兩國部隊是關鍵

消息人士還說，日本自衛隊已自行研究過如何因應這類威脅，如今美日政府就此進行討論的重點，在於如何整合美日部隊的攻擊能力。前日本駐北京大使館海軍武官、現為日本智庫「笹川平和財團」資深研究員的小原凡司說，鑑於軍事單位通常會假設可能的最壞情況，美日擬訂共同抗中計畫相當自然。除了釣魚台，美日也已就朝鮮半島緊急狀態與其他狀況擬訂共同作戰計畫。

在此同時，美日兩國和加拿大也正在西太平洋舉行兩年一度的「利劍」（Keen Sword）聯合演習，共動員五萬七千名官兵參演，其中日方出動四萬七千人，佔自衛隊編制員額五分之一，為日本及周邊地區歷來規模最大的戰備演習。

美日聯合軍演 加拿大軍艦首度參與

演習科目包括模擬空中戰鬥、兩棲登陸以及彈道飛彈防禦演練等，美軍出動戰機、核動力航空母艦「雷根號」，加拿大也首次派遣兩艘軍艦參演，日本海上自衛隊的兩棲快速部隊將在關島和天寧島進行奪島登陸演習。

雷根號航母打擊群指揮官湯瑪斯三日在新聞簡報會中指出，美軍來此目的是要穩定並維護自身軍力以備所需。參演日本艦隊指揮官、海上自衛隊第一護衛隊群司令江川宏則說，美日聯盟是維持區域乃至印太地區穩定之所需。