迷你無人機 無線充電小如蒼蠅

2018-11-04

〔編譯周虹汶／綜合報導〕無人飛行載具技術再攀高峰，小如昆蟲的全球首架無線充電蜂型機正式升空！美國華盛頓大學（UW）「自主昆蟲機器人實驗室」團隊研發的迷你無人「機器蒼蠅」（RoboFly），由機上太陽能電池搭配雷射光束驅動，終於得以擺脫傳統充電線束縛，整體只比牙籤略重且造價低廉，未來可望在較大無人機無法執行任務處扛起大梁，尤其有助微型農業發展、狹小災區救難以及偵測煤氣、石油外洩，應用前景看俏。

領導研發團隊的UW助理教授傅勒（Sawyer Fuller），廿年前由加州柏克萊大學「微機械飛行蟲」計畫取得靈感：當時觀摩的成品比迴紋針還輕，可飛離地面並盤旋，但帶著電線，這也是上世紀中葉以來，無人機技術發展遲未突破的困境，因為提供動力的電力裝置都比無人機本身來得重。

在UW資助下，傅勒團隊終於催生出「機器蒼蠅」：遙控者在地面朝機上太陽能電池發出可見雷射光束後，即可讓雷射光轉為足以操作機翼的電力。但只靠雷射，電壓仍不足以擺動機翼，研發團隊因此特別設計出一套電路，將太陽能電池發出的七伏特電壓提高到飛行所需的二四○伏特。又為了讓「機器蒼蠅」控制機翼，工程師在電路上再加一個功能有如大腦的單晶片，指示振翅與否。

目前的「機器蒼蠅」只能起飛和降落，只要太陽能電池離開雷射光正對的視線，就會沒電並著陸；傅勒團隊希望進一步操縱光束，以便它四處盤旋，同時開發更先進的晶片與感測系統，以助自行導航、完成任務。傅勒評估，「機器蒼蠅」要完全自主行動，還需五年研發時間。