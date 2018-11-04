駱馬抗體 抗流感實驗以一擋百

2018-11-04

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國「科學」期刊二日刊登的最新研究顯示，駱馬（大羊駝）體內製造的流行感冒病毒抗體，能有效保護小鼠免受五十九種Ａ型或Ｂ型流感病毒的感染。由於美洲駝、駱駝等哺乳動物製造的抗體非常小，且主要針對病毒不容易發生突變的血球凝集素（hemagglutinin，HA）區域作用；科學家指出，該類抗體有望成為人類對抗流行感冒的新武器，未來可能只用一種抗體就能預防所有類型的流感。

美國加州斯克里普斯研究所（TSRI）、楊森藥廠（Janssen）荷蘭預防中心等機構組成的跨國研究團隊，先用多種流感病毒感染駱馬，引發其免疫反應，再從駱馬血液中分離出單域抗體（single domain antibody，sdAb），並挑選四種單抗，合成一款名為「MD3606」的多域抗體（multi domain antibody，MDAb）。其後，研究人員透過直接注射或經由呼吸道吸收的方式，進行小鼠動物實驗，以確認這款多抗的療效。

動物實驗結果顯示，六十種Ａ型或Ｂ型流感病毒當中，「MD3606」對其中五十九種病毒有效，沒有療效的那種病毒則是不會感染人類的禽流感。更值得一提的是，年邁和免疫力低弱的小鼠，經由呼吸道吸收的方式，也能在不觸發免疫反應的情況下，受益於該款多抗。雖然「MD3606」目前仍在研發初期，無法適用於人類，但免疫學家表示，找出能對一定範圍內多種病毒有效的單一療法，堪稱「流感研究領域的聖杯」。