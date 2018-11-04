關係解凍? 澳高官出席中國進博會

2018-11-04

〔編譯孫宇青／綜合報導〕澳洲新總理莫里森八月底上任後，澳洲與中國的關係似乎逐漸融冰。澳洲貿易部長伯明翰（Simon Birmingham）四日將率團抵達中國，出席五日在上海開幕的首屆中國國際進口博覽會（CIIE）。全球計有一三○國、逾二八○○家企業參加北京這場旨在展示對外開放決心的盛會，國家主席習近平也將在開幕式發表演說，但美國方面並未指派正式代表團出席。

距上次澳官訪中 已隔一年

伯明翰三日表示，澳洲代表團成員來自各州及領地政府，另有逾一五○家澳洲企業參展，顯示澳方有意繼續與中方發展關係。他此行預計與中國商務部長鍾山晤談，之後還將訪問香港，商討推動自由貿易協議。他強調，澳中雙方仍存有分歧及戰略挑戰，但他將積極著重討論雙方經濟利益。

中國是澳洲最大商品和服務貿易夥伴，去年占澳洲貿易總額達廿四％，約四．一四兆台幣。然而，在前總理滕博爾任內，坎培拉當局指控北京透過政治獻金介入媒體、政壇和學術界，且向貧窮南太平洋島國提供龐大貸款，藉此擴大勢力，威脅澳洲國家安全，導致兩國交惡。坎培拉八月才禁止中國華為及中興通訊公司，參與澳洲5G網路建設。

「澳洲金融評論」四月曾披露，澳洲政府每兩年在中國舉辦的貿易博覽會，今年有多名部長級官員遭北京拒發簽證；「澳洲人報」三日則指出，資源部長卡納萬（Matthew Canavan）原定上月赴中國參加第廿屆「中國國際礦業大會」，亦被拒發簽證。因此，伯明翰此行是去年九月以來，再有澳洲高層官員訪中，外界普遍視為兩國關係回春。