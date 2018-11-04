美恢復全面制裁 癱瘓伊朗經濟

2018-11-04

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕美國川普政府二日宣布，五日全面恢復在二○一五年伊朗核協議下所解除的經濟制裁半年。這是美國五月退出該協議以來，第二波的制裁行動，範圍涵蓋伊朗的運輸、金融與能源產業，並增列七百名個人與單位於制裁黑名單中。美國國務卿龐皮歐強調，「最大施壓就是最大施壓」，「我們最終將使伊朗的原油輸出歸零」，以癱瘓伊朗經濟。美國此舉也立刻招致英、法、德與歐盟的強烈譴責。

在該消息宣布後不久，川普於推特放上一張宛如電影海報的個人特寫照片，圖中寫道：「制裁逼近，十一月五日。」龐皮歐表示，「我們終極目標是逼使伊朗永久放棄罪證確鑿的非法活動，行事表現如正常國家」。他提到，避免全球原油市場動盪，有八個主要伊朗石油進口國取得暫時豁免，以換取其減少採購，相關國家據信包括印度、日本、南韓、土耳其等。

進口伊朗石油八國獲豁免

龐皮歐說，這些國家的購油支付將進入託管帳戶，使伊朗只能從「人道貿易，或者未受制裁的雙邊貨物與服務貿易」中取得資金。美國財政部長努勤也指出，確保銀行間通信與交易安全的國際合作組織「環球銀行金融電信協會」（SWIFT）若對美國黑名單上的伊朗金融單位提供服務，將遭制裁。

龐皮歐列出解除伊朗制裁的十二項條件，包括伊朗完全中止其核子與彈道飛彈發展、撤離敘利亞、停止支持真主黨與哈瑪斯等區域民兵活動，停止支持葉門反抗軍「青年運動」。

伊朗最高領袖哈米尼三日譴責川普「讓美國的聲望與自由民主蒙羞」，美國將會是最後的輸家。英、法、德與歐盟也強烈譴責華府的制裁舉措，表示伊朗核協議對歐洲、區域乃至全球的安全至關重要。他們矢言保護與德黑蘭進行「合法」交易的歐洲企業。不過，歐洲主要企業預料將退出伊朗，以避免激怒全球最大經濟體。

歐主要企業 預料退出伊朗

伊朗通訊社（IRNA）三日報導，歐盟未來幾天將啟動可挽救伊朗核協議、規避美國制裁的新金融機制。不過歐洲外交人員告訴路透，該機制可望於四日合法化，並於明年初生效。