川習又熱線 疑為穩住期中選舉

2018-11-04

〔編譯茅毅／綜合報導〕美、中貿易戰正酣，一日卻傳出美國總統川普與中國國家主席習近平相隔半年再度熱線，川普還推文寫道，兩人「進行長時間且非常好的交談」。此一消息令金融市場為之一振，但外界不禁質疑，美中緊張情勢何以戛然降溫？紐約時報二日分析，當前的緊張並未真的舒緩，川普放軟姿態，打的是國內政局的算盤。六日的美國期中選舉在即，穩住印第安納等很依賴貿易、又在二○一六年總統大選倒向川普的州，成為其當務之急。

印州聯邦參議員選情緊繃，共和黨候選人布勞恩（Mike Braun）正力圖扳倒欲連任的民主黨參議員唐諾利，布勞恩最近民調急起直追，只些許落後唐諾利，主打議題之一就是貿易。

印州選情繃 貿易議題熱

川普一六年總統選舉在印州大贏民主黨對手希拉蕊‧柯林頓十九％的選票。川普二日特地偕副總統彭斯為布勞恩站台固票。然而，川普在貿易上與中國攤牌，對印州卻是利弊互見。在川普下令對中國及其他鋼鐵製品的出口國課徵關稅下，印州的 煉鋼廠因此獲益，印州的大豆農則因北京對美國輸中農產品徵收報復關稅而遭殃。此外，由於來自中國的競爭減少，印州的汽車零組件製造商能提高價格，該州重要的休旅車製造業則擔心，若把零組件的成本轉嫁給消費者，恐影響其銷量。

川、習一日熱線，似與美中貿易談判出現任何進展無關。近幾個月來，川普與對中強硬派官員站在一起，但他仍難以預測。了解他的人士指稱，在期中選舉倒數前，他亟欲給市場打一劑強心針。川普常自誇，自他二○一七年入主白宮以來，美股上漲了多少，惟近幾週來卻大幅下跌。

不過，部分分析家認為，川普沒必要放軟姿態，畢竟川普在印州的人氣仍高，印州艾克哈特郡地方官員尤德就說，印州農民依然死忠支持川普。但尤德仍樂見川普姿態放軟，這對該郡重要的汽車製造業是好消息。