川普輔選告急 共和黨恐丟眾院

2018-11-04

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普二日在為參選期中選舉的共和黨候選人站台時，坦承共和黨有可能在選後丟掉國會眾議院的主控權，但他也不忘妖魔化民主黨，指稱若民主黨成為眾院多數黨，會抹殺共和黨的努力與成就，然後又安慰支持者無須憂心，「我會搞定」。

副總統受訪 稱能保兩院

川普是在西維吉尼亞州為參議員候選人莫瑞西與眾議員候選人米勒站台時，坦承民主黨可能奪回眾院主控權。川普說，倘若如此，對美國而言是壞事一樁，但川普隨即話鋒一轉，安慰支持者不必擔心，宣稱共和黨可以穩住在參院的主控權，至於眾院，「別擔心，我會搞定」。同日稍後，副總統彭斯接受政治網站Hill.TV訪問時則說，共和黨在參院可望有所斬獲，此外也能保住眾院多數黨地位。

走訪數州為同黨候選人站台的川普，也不忘在造勢場合上痛罵民主黨，指控在移民立場上較為溫和的民主黨，打算把美國變成非法外國人與暴力掠奪者的庇護所，廣納一車又一車的非法移民大軍；他接著又把矛頭對準尋求連任的民主黨籍印第安納州參議員唐諾利，稱唐諾利效率差，還虧唐諾利是「睡覺喬」（喬為唐諾利的名字），連幫唐諾利站台的前總統歐巴馬也慘遭波及，其中間名縮寫Ｈ被川普當眾刻意強調。歐巴馬的中間名為Hussein，是相當常見的阿拉伯文名字，似乎又在炒歐巴馬不是美國人的老梗。紐約時報指出，這場大選，歐巴馬已成為民主黨最重要的輔選大將。

又諷歐巴馬 不是美國人

美國國會眾院共四三五席，全院每兩年改選一次，要過半得至少拿下二一八席；目前共和黨在眾院有二四○席、民主黨一九五席，民主黨若想光復眾院，除了要穩住現有席次，還得從共和黨手中奪下廿三席。不少分析師都預測民主黨今年能在眾院改選中大有斬獲，無黨派立場的網路電子報「庫克政治報告」甚至預估，民主黨能從共和黨手中搶下卅至四十席；政治新聞與民調網站RealClearPolitics則估計，民主黨與共和黨各穩拿二○三席與一九八席，剩下卅四席勝負機率各半。

共和黨參院選情 相對穩定

相較之下，共和黨在參院的選情相對穩定。即便共和黨在參院中只比民主黨多兩席（五十一比四十九），但民主黨翻盤機會不大。美國國會參院共一○○席，參議員任期六年，每兩年改選三分之一。

此外，華爾街日報二日報導，儘管期中選舉六日才正式投票，但已有超過兩千九百萬名美國選民提早投票，使得這場選舉有機會成為數十年來投票率最高的非總統大選年的選舉。截至二日為止，全美已有超過廿州的提早投票票數，超越二○一四年、即上一場非總統大選年的期中選舉，顯示選情激烈，促使兩黨積極鼓吹選民及早決定支持對象。