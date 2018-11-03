中國異議漫畫家香港開展 前一刻被取消

2018-11-03

〔編譯孫宇青／綜合報導〕以中國異議漫畫家「巴丟草」（Badiucao）作品為主題的展覽「共歌」（Gongle），原定三日在香港揭幕，並邀請香港本土派政黨「香港眾志」秘書長黃之鋒等人出席，但主辦單位二日突發表聲明，指因受到「來自中國當局對巴丟草的恐嚇」，在考量合作夥伴的安全後，不得不取消展覽。

出生於中國上海市、現定居澳洲的巴丟草，以針砭中國及香港時政的「黑色幽默」漫畫聞名，「共歌」展以嘲諷網路搜尋巨擘Google擬重返中國為主題，由香港獨立網路媒體「香港自由新聞」（Hong Kong Free Press，HKFP）、無國界記者組織及國際特赦組織聯合主辦，原定三日至十三日在香港黃竹坑地區展出，是主辦方「言論自由週」活動之一。

主辦方日前考量巴丟草人身安全後，已決定不會邀請本人到港，僅讓其透過網路互動。三日的開幕式邀請黃之鋒、俄羅斯反政府龐克樂團「暴動小貓」等嘉賓，針對政治、藝術等議題交流；不過，HKFP二日下午在官網表示，雖然主辦方重視言論自由，但在「中國當局做出有關巴丟草的恐嚇」後，基於合作夥伴的安全，已取消展覽，惟未透露做出威脅的中國當局單位或人士。

黃之鋒批評，一位藝術家因辦展覽而受威脅，只反映中國當局打壓所有在港實踐表達與創作自由的公民。國際特赦組織中國研究員潘嘉偉對取消一事表示震驚，認為該展覽在香港展出應不會有問題，因為「香港基本法」對人民的言論自由有明確保障。暴動小貓樂團則表示，中方此舉令人聯想到俄國政府的打壓手段，但這反而顯示當局的弱點和恐懼。

法新社指出，巴丟草在港首次個展被迫取消，是北京加強管治香港、港人言論自由受限的最新例證。