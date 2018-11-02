電流刺激脊損神經 3癱男站起來

〔編譯張沛元／綜合報導〕瑞士科學家模擬人體信號傳導機制，以電流刺激特定部位肌肉，成功讓三名原本被判定得終生坐輪椅的癱瘓者起身行走，該療法還能協助患者的受損脊髓神經重新生長，為癱瘓者帶來重拾獨力行動能力的希望。此一研究結果，一日發表於「自然」期刊。
三名受試者分別是卅歲的瑞士人姆齊、卅五歲的荷蘭人歐斯卡姆與四十八歲的德國人圖博勒。脊髓嚴重受損以致左腿全癱的姆齊，治療五個月後，能在電流刺激下以步行器步行兩小時或完全不使用輔助器材自行走幾步；至於歐斯卡姆甚至能在無電流刺激的協助下，自行走上一小段距離。協助帶領研究的瑞士洛桑聯邦理工學院神經學家庫爾蒂納說，三名受試者如今已能在無電流刺激下，讓癱瘓的肌肉活動起來，甚至無須輔助走上幾步路。
此治療法仍屬實驗階段，對其他全癱或半癱患者效果還有待驗證，遑論三名受試者的雙腿在接受試驗前仍有些許感覺，且得接受數月密集訓練，才能踏出顫顫巍巍的第一步；這三人目前仍以輪椅代步。
科學家早就知道，對癱瘓或半癱瘓患者的脊髓持續進行電流刺激，能使之重拾運動能力；此舉在老鼠身上獲得良好效果，但在人類身上則不然；而本研究則是改採所謂的模擬刺激（patterned stimulation），即在癱瘓患者的脊髓放置電子植入物，該植入物會專門針對意欲移動的特定肌肉發送電流脈衝刺激，宛如大腦下達指令，成功讓三名癱瘓的受試者起身步行。
促使神經重新生長
事實上，該植入物是視需要才對特定肌肉進行電流刺激，即大抵上模擬人體本身的信號傳導，鎖定特定肌肉進行電流刺激，癱瘓者幾乎能以正常方式行走；相較之下，持續刺激脊髓則會讓患者出現急抽動作，步履蹣跚。此外，鎖定特定肌肉的電流刺激，輔以物理治療計畫，顯然還能活化神經連結，意即可促使神經重新生長。