兩韓即起終止敵對 美軍不撤

2018-11-02

〔編譯茅毅／綜合報導〕南、北韓為落實四月二十七日由雙方領導人共同發表的「板門店宣言」，自十一月一日零時起，韓、朝軍方開始全面停止在陸、海、空的一切敵對行為。但在此同時，南韓國防部長鄭景斗十月三十一日也與美國國防部長馬提斯共同確認，在北韓最終、徹底且可驗證的無核化（FFVD）後，美軍仍將繼續駐守朝鮮半島，以助首爾抵禦外來安全威脅。有國防專家認為，韓方希望美軍日後續留，與中國持續在區域內軍事擴張有關。

美、韓防長於五角大廈就美韓聯軍在「戰時作戰指揮權（戰作權）」移交南韓後，雙方所需遵循的原則達成協議。兩國二○一四年已達成有條件歸還戰作權的協議，即一旦南韓軍方擁有主導美韓聯合防衛和因應北韓核彈的能力，美軍將交還戰作權。南韓軍方人士指稱，美方最快在二○二二年五月前移交。

根據馬、鄭十月三十一日簽署的美韓「聯合防衛指南」（AGP），在戰作權轉換後，駐韓美軍也不會撤離。美國將繼續填補南韓軍事能力上的欠缺，提供「延伸嚇阻」並協防。

另一方面，南韓總統文在寅和北韓領導人金正恩為履行首次「文金會」時所發表的板門店宣言，九月十九日在平壤舉行的第三次文金會中，簽署簡稱「九一九軍事協議」的「軍事領域協議書」，防止在兩韓海陸空邊界發生任何軍事衝突。

根據該協議，兩韓將不會在軍事分界線（MDL）五公里內，實施任何海上實彈火砲演習和團級（含）以上部隊的野戰模擬演習。韓軍並封閉設在黃海延坪島與白翎島的砲陣地。朝方亦承諾，不會使用任何火砲。兩韓禁航區也於一日生效，將禁止無人機、直升機與其他飛行器，在距離MDL最遠四十公里的上空飛行。

對此，文在寅一日在南韓國會說，兩韓的軍事衝突危險「已完全消除」，還說，金正恩「很快」、「近期」就會訪問首爾，且金正恩訪問俄羅斯與中國國家主席習近平訪朝，「似乎很快將會發生」，日朝峰會之路也已「打開」。南韓外交消息人士也透露，美國國務卿將在期中選舉後的十一月九日會晤北韓代表，籌備明年的美朝峰會。

美國總統川普一日發表推文，指稱與習近平就北韓、貿易及兩人預計在二十國集團峰會期間舉行的會談，有「很長且非常好的對話」。