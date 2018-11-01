美神鬼無間黑幫老大 陳屍監獄

2018-11-01

曾是十大通緝犯 89歲亡

〔編譯周虹汶／綜合報導〕曾為美國聯邦調查局（FBI）十大通緝要犯的美國黑幫前首領「白毛」巴爾杰（Whitey Bulger），二○一一年落網、一三年獲判連續兩個無期徒刑外加五年監禁，上月廿九日坐著輪椅，由專關聯邦男囚的美國佛羅里達州科爾曼第二監獄，移監至最高戒備的西維吉尼亞州黑澤爾頓監獄，隔天竟被發現死亡，據傳遭兩名以上囚犯合力打死，就此終結他傷天害理的八十九年人生。

獄方卅日上午八時廿分發現巴爾杰包著毯子沒有反應，急救無效後，由法醫宣告他的死訊；但官方未提死因，美聯社指全案朝謀殺案調查。巴爾杰的律師譴責獄政體系疏失，讓巴爾杰「從終身監禁變成死刑」。死訊傳回波士頓，當地民眾對巴爾杰毫無同情，退休警探達菲說，這是「值得慶祝的消息」；丈夫在一九八二年因被懷疑背叛而遭槍殺的派翠西亞‧唐納修說：「我要開瓶香檳慶祝。」

傳被囚犯打死

年少時靠著在南波士頓逞凶鬥狠發跡，十四歲起因竊盜、持械搶劫等罪進出監獄，一九七二年終於成為控制當地黑社會的愛爾蘭裔冬山幫領袖；他在七五年配合FBI打擊黑手黨而成為機密線民，拿義大利裔黑手黨帕特里亞爾卡犯罪家族消息換取自身優游於黑白兩道，以致即使冬山幫多名核心人物於一九七九年被捕，他也安然無事。

九四年，巴爾杰在同鄉暨FBI探員康諾利通風報信下，就此展開十六年跑路生涯。上述合作在九七年時，也因媒體爆料而東窗事發，顏面掃地的FBI加緊調查，將之列為該局十大通緝要犯，排行僅次於主使九一一恐怖攻擊事件的開打首領賓拉丹，懸賞兩百萬美元。直至二○一一年被捕，謀殺、敲詐勒索、洗錢、販毒等卅一項罪名，於一三年裁定成立。

由於經歷充滿爭議與戲劇性，美國○六年改編自香港《無間道》的犯罪電影《神鬼無間》即取材於此；還有一五年美國傳記犯罪電影《黑勢力》，也在講述巴爾杰與康諾利如何剷除帕特里亞爾卡犯罪家族部分勢力，以及冬山幫在南波士頓得以稱霸到一九九○年的根源。