竊取航太機密 美起訴10名中國人

2018-11-01

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國司法部三十日公布起訴包括情報人員在內共十名中國人士，涉嫌竊取美、歐和澳洲十三家公司製造噴射飛機渦輪引擎（發動機）零組件機密，這是自九月以來，川普政府打擊中國竊取美國公司智慧財產和商業機密的第三起案例，預計近日內還將公布起訴另一批與中國政府有關聯、對資訊科技產業下手的駭客。

十月時，美國政府才將涉嫌對美國奇異公司（GE）商業竊密、在比利時被捕的中國情報員徐延軍（Xu Yanjun，譯音）引渡到美國。司法部主管國家安全的助理部長戴默斯（John Demers）在三十日的記者會上表示，「這只是開始」。

這次遭起訴的十人據信都不在美國，其中兩名情報員查榮（Zha Rong，譯音）和柴孟（Chai Meng，譯音），與前案的徐延軍都隸屬於中國國家安全部轄下江蘇省國家安全廳，徐延軍為該單位副處長。

檢方指出，最新這起案件涉及的噴射渦輪引擎，是由一家法國航太製造公司與美國公司合作研發，用於美國和歐洲的商用客機；同時期，一家中國國營公司也在開發類似款引擎。五名遭起訴的中國駭客租下一套全球網路伺服器，隱匿其活動蹤跡，利用魚叉式釣魚手法寄發電子郵件，以及吸收該法國公司江蘇省蘇州市辦事處資訊技術與資安負責人古耿（Gu Gen，譯音）和另名員工田希（Tian Xi，譯音），為其植入木馬程式。竊密活動從二○一○年至少持續到一五年五月，對象還包括加州洛杉磯的凱普斯通渦輪公司（Capstone Turbine）及英、澳等共十三家公司，中國公司可利用這些機密，「不需耗費大量研發成本，就能打造出同樣或者類似的引擎」。

司法部未公布該家法國公司名稱，但法國唯一一家民營渦輪引擎製造公司「賽峰集團」（Safran SA）與美國奇異，透過兩家公司之間的CFM International長期夥伴關係，共同開發引擎，而賽峰在蘇州設有辦公室。

江蘇省國安廳顯然是這三起竊密案的核心。九月在芝加哥被捕的中國籍美國陸軍預備軍人紀超群（Ji Chaoqun，譯音），二○一三年被徐延軍等該單位情報員吸收，秘密蒐集美國具高科技、國防工業背景的台灣或中國歸化公民資料，提供中國政府吸收當線民。

一五年九月，歐巴馬政府與中國簽署協議，承諾不再針對彼此從事經濟竊密活動。消息人士指出，預料司法部接下來公布的起訴案件，將指控北京當局違反這項協議；前政府官員表示，若中國確實違反協議，川普政府應該強力回應。