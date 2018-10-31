人類過度消耗 野生動物44年減6成

2018-10-31

〔編譯孫宇青／綜合報導〕世界自然基金會（WWF）三十日指出，由於人類過度消耗地球資源，破壞數十億年形成的生態平衡，不僅環境的適居度每況愈下，全球野生脊椎動物的群集數量，更在四十四年內驟減六成，其中以淡水生態系動物消失八成最為驚人；且全球野生動物的消失速度，也比數百年前快一百至一千倍，人類未來恐面臨滅絕危機。WWF呼籲：「我們是能拯救自然的最後一個世代。」

WWF與英國倫敦動物學會合作，透過一萬六七○四個魚類、鳥類、兩棲類、爬蟲類及哺乳類等野生脊椎動物群集的追蹤調查，完成兩年一度的「地球生命力報告」；報告指出，一九七○至二○一四年間，拜人類糧食需求及土地開發等原因所賜，野生脊椎動物棲息地消失，群集減少逾四千種，即四十四年來劇減六成，其中以亞馬遜雨林所在的拉丁美洲最嚴重，有近九成野生動物群集消失。

報告指出，人類在近代過度消耗自然環境，正是造成物種滅絕加速的主因。例如在○九年至一四年間，由於獵取象牙之故，非洲坦尚尼亞的非洲象數量減少六成；為取得更多木材和棕櫚油，在橫跨馬來西亞和印尼的婆羅洲，森林被大幅墾伐，導致九九年至一五年間，當地猩猩數量減少逾十萬隻；此外，由於北極融冰之故，北極熊的棲息地受到破壞，數量料在二○五○年前減少三十％。

報告也發現，有九成海鳥的胃裡有塑膠，但在一九六○年代僅五％有此現象。且地球在過去三十年內，也已失去約一半的淺水珊瑚。在WWF負責環境保護科學的巴雷特（Mike Barrett）表示，這是野生動物瀕臨崩潰的邊緣，若以人類做為對比的話，相當於南北美洲、非洲、歐洲、中國和大洋洲的人口全部清空。他警告，這種情況事實上已危及人類的未來，因人類的生命與自然生態環環相扣。

WWF國際總幹事藍柏提尼（Marco Lambertini）表示，不同於野生動物數量減少，物種滅絕不可逆轉；以珊瑚為例，即使人類可以將全球暖化控制在攝氏一．五度，珊瑚的死亡率仍將高達七至九成，「人類把大自然視為理所當然，這種情況必須停止。」