批習不知份量？ 鄧小平長子籲當局清醒

2018-10-31

〔編譯管淑平／綜合報導〕中國國家主席習近平日前南下廣東巡視，令人聯想到中共已故元老鄧小平一九九二年的「南巡」。習此行大談持續改革開放，卻避談鄧小平，引起外界諸多聯想。鄧小平長子鄧樸方上月在一場演說中，多次推崇父親政績，並意有所指地呼籲當前政府，要「保持清醒的頭腦，知道自己的份量」。

鄧樸方九月十六日在中國殘疾人聯合會第七次全國代表大會閉幕發表演說，多次引用父親過去談話，推崇他領導改革開放四十年來的成果，呼籲「我們一定要有這種實事求是的態度，保持清醒的頭腦，知道自己的份量，既不妄自尊大，也不妄自菲薄，堅持立足國情，從社會主義初級階段的實際出發謀劃一切工作」；「在國際上，…爭取合作共贏的國際環境，這個時候，要害是把中國自己的事情辦好」。

南華早報三十日報導，值此中國愈加自信的外交政策受到外界高度關注與討論的此刻，鄧樸方這場演說令人回想起其父在外交上「韜光養晦」的著名談話，也對比習近平政府愈加野心勃勃的外交政策和軍事獨斷。自由亞洲電台（RFA）專欄作家高新以兩篇長文分析，指鄧樸方發表這場談話時的身分，已不再是名列「黨和國家領導人」的全國政協副主席，演說內容幾乎都在代父發言，顯然是在提醒或警告已嚴重背離鄧小平路線和政策、沒能「保持清醒頭腦」的習近平當局，「切莫妄自尊大、倒行逆施」。

評論指出，中共第十九次全國代表大會確立「習氏黨章」後，黨內對習近平極力造神。當年鄧小平批判和否定的權力過份集中、個人崇拜等，卻為當今政府強力推行、全面復辟；無論是對非洲窮國「大撒幣」，還是對美國不再「韜光養晦」，以「妄自尊大」四個字概括習近平近年的內政、外交作為，十分貼切。

儘管習近平也將「改革開放」掛在嘴邊，卻加上「新時代」三個字，用意是對外宣示與鄧小平的「舊時代」改革開放不同。鄧樸方說，鄧小平改革開放開啟了「大時代」，就是針對習的「新時代」，昭示鄧小平以後的領導人都是承繼這個大時代，而非習的「新時代」。鄧提醒，改革開放帶來的變化「不可逆」，意即「不能夠再復辟回原型」。

美國芝加哥大學政治學教授楊大利認為，鄧樸方提到「以習近平為核心的黨中央」，表示他無意公開批評習近平，或許代表中共領導階層可能轉變立場，重讀鄧小平的話。華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）費和中國研究講座主任張克斯（Christopher K. Johnson）說，在北京尋求重新解讀鄧小平遺產之際，鄧樸方這場演講似乎是在維護其父的遺緒，「力圖透過鼓勵討論和質疑當前政治路線，讓『民主』重回民主集中制」，「這是大膽之舉」，但恐怕只會有曇花一現的影響。