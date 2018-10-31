中暗助學者留洋 偷軍事科技

2018-10-31

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國和中國近年在科技領域的較量愈發白熱化，澳洲國防部贊助的智庫「澳洲戰略政策研究所」（ASPI），二十九日發表研究報告指出，中國軍方過去十年來資助逾二五○○名科學家和工程師前往海外學習，且多在隱瞞其解放軍背景的情況下，從美國等西方國家的大學取得軍事技術，並建立合作網絡，藉此大幅提升中國軍事科技發展。

共產黨員受訓後派出國

報告指出，中國軍方指派的科學家，通常是政治資歷深的民間共產黨員，他們在密集受訓後主要赴美、英、澳洲、紐西蘭和加拿大等「五眼」（Five Eyes）情報分享聯盟成員國研習，許多人隱瞞與解放軍的關係，在撰寫文件或發表論文時，僅提及民間學術背景。例如，中國學者蔡敬廷（Cai Jinting，譯音，英文名Gill Cai）一二至一三學年在美國俄亥俄大學從事語言學研究，但到校前僅向校方提及其獲得大學學位的民間學術機構。

報告指出，中國負責飛彈與核武器計畫的火箭軍（前身為「第二砲兵」），是推動國際技術合作的主要機構之一。人民解放軍火箭軍工程大學（RFEU）飛彈專家胡昌華及另一學者周志傑，分別曾在德、英兩國大學研習，但兩人均以「西安高科技研究所」名義發表論文。調查也發現，中方科學家多以鄭州測繪學院、鄭州信息科學與技術學院掩飾其身分，但這兩校都與解放軍信息工程大學（PLAIEU）有關。

報告作者喬斯克（Alex Joske）指出，中國軍方的國際研究項目著重「硬科學」，尤其是新興及軍民兩用技術，包括量子物理、密碼學和汽車自動駕駛技術等，俾使在商業和軍事應用領域與美國競爭。報告強調，雖然西方軍隊與解放軍交流日益頻繁，但海外中方科學家不會接觸地主國軍事人員，因其目的在於吸取新資訊，尤以導航技術、計算機科學和人工智慧（AI）為主，以強化中國軍事技術。

美已管制解放軍科大

喬斯克還說，美國大學十年來接納約五百名中國軍方或轄下大學學者，以喬治亞理工學院與中方合作發表的論文數量最多。整體而言，中國科學家與海外學者合寫論文，十年內激增近八倍；過去五年，中方與英美科學家共同發表的論文，數量遠超過與其他國家學者的合作。事實上，美國政府一五年即將人民解放軍國防科技大學（NUDT）列入「出口管理條例」管制名單，任何轉移至該校的技術均須逐案審查。

目前美國是參與中國軍方學術合作最頻繁的國家，其次為英國、加拿大、澳洲和德國。報告暗示，各國應針對人民解放軍設置防線，因為協助對手軍隊發展自身專業和技術，並不符合各國的國家利益。