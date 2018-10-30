中國打壓學術自由 康乃爾大學中止交流

2018-10-30

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國知名學府康乃爾大學（Cornell University）因不滿中國人民大學處分支持勞工運動的學生，認為此舉侵犯學術自由，已中止雙方兩項學術交流及一項研究計畫，成為近年來外國大學與中國學府因這類原因中止合作的首例。多位人大學生指稱，他們在網路上為勞工權益發聲，支持深圳佳士科技勞工成立工會，卻遭校方處分。

英國金融時報（FT）報導，康大產業與勞工關係學院（ILR）自二○一四年起，與人大勞動人事學院交流，雙方均為美中兩國相關領域最佳學府。ILR國際交流計畫主任佛里曼（Eli Friedman）指出，人大阻止學生討論勞工議題，嚴重違反學術自由，雙方無法再合作研究；外國大學必須重新評估與中國大學的交流情況。人大對此未做回應。

這場風波始於今年夏季，佳士科技勞工發動要求成立工會的抗爭，全中國多所大學的學生前往當地聲援。七月間，警方拘捕約三十名勞工，為二○一五年以來最大規模的這類逮捕行動。八月，警方突襲逮捕約四十名聲援學生，人大多名學生因此遭校方懲處。

人大哲學院女學生楊舒涵因聲援佳士科技勞工，遭校方勒令休學一年。人大二年級男學生張子涵則因在「微信」發文聲援佳士科技勞工，遭老師當眾指責，要求他刪除貼文。本學期初，北京大學也曾威脅關閉學生組成的馬克思主義學會，該學會一直在校園內進行勞工權益調查。人大也採取類似行動對付校內學生工運團體「新光平民發展協會」，威脅要撤銷其社團登記。

隨著經濟走緩，中國境內勞工抗爭活動日趨普遍，但學生涉入這類活動仍屬高度敏感。過去一年來，由於中國政府進一步箝制教育和公共輿論，外國與中國大學的關係持續緊張，中國當局今年已中止逾五分之一的外國大學合作計畫。