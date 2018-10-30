控菲海關貪腐 杜特蒂派兵接管

2018-10-30

〔編譯茅毅／綜合報導〕菲律賓總統杜特蒂廿八日在故鄉達沃市為前外交部長凱耶塔諾（Alan Peter Cayetano）慶生時宣布，由於菲國海關貪瀆嚴重，他將派軍隊暫時予以接管，當時聽眾還包括同日來訪的中國外交部長王毅。

菲國海關局隸屬財政部，負責課徵進口關稅等稅收，編制包括公務員、海關警察在內共約三千多人。杜特蒂甫將海關局前局長拉沛亞（Isidro Lapena）調職，肇因於國會針對八月一起市價高達一一○億菲律賓披索（約七十．二億台幣）、俗稱「冰毒」的甲基安非他命經由馬尼拉港的走私案展開調查。外界認為，該案顯然是海關收賄放水。

杜特蒂雖稱拉沛亞及其前任局長法爾頓（Nicanor Faeldon）「誠實」，但海關局內部仍「持續上演貪污戲碼」，尤其是較低階的基層人員。杜特蒂說，該局有一群不法份子，正玩著這種骯髒遊戲，迫使他下令軍隊進駐接管。菲律賓參謀總長加維斯（Carlito Galvez Jr.）表示，已遵照總統命令，指派三軍及陸戰隊中「絕對廉明正直」的軍人。杜特蒂並任命一名退役軍官擔任局長。

菲國前總統艾奎諾三世任內的前海關局長畢松（Rozzano Biazon），曾坦承該局內部貪污盤根錯節，很難徹底根絕，甚至建議乾脆廢局。不過，菲國參議員漢迪夫洛斯（Risa Hontiveros）批評杜特蒂此舉「獨裁」，認為讓軍方接管文職機構，違反文人領導軍方的憲法原則。