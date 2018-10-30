巴西新總統親台 北京不安

2018-10-30

〔編譯孫宇青、記者呂伊萱／綜合報導〕有「巴西川普」之稱的巴西總統當選人波索納羅，不僅理念和行為近似美國總統川普，連對中國的戒心也如出一轍，三番兩次抨擊中方貿易政策，直言中方經濟手段嚴重威脅巴西，令中方憂心掌權後將開啟「中巴貿易戰」。此外，波索納羅今年二月曾訪問台灣，在其領導下的中南美洲第一大國，未來外交政策上是否繼續「親台反中」，更讓中方如坐針氈。

路透報導，巴西和中國去年雙邊貿易額達七五○億美元（逾二．三四兆台幣），巴西農礦資源出口對中國經濟增長功不可沒。中方自二○○三年以來，亦投資巴西一二四○億美元（逾三．八七兆台幣），集中在石油、礦產和能源等領域，協助巴西數百萬人脫貧；且中方還打算援助開發鐵路、港口等基礎設施。然而，波索納羅反而形容最大貿易夥伴中國為「掠奪者」，警告中國意圖主宰巴西經濟。

在總統選戰期間，波索納羅不止一次表示，中國人「不是在巴西消費，而是買下整個巴西」。中國洛陽栾川鉬業集團前年出資十七億美元（逾五三一億台幣），買下巴西一處鈮礦產地，即被波索納羅視為一大警訊。他主張，鈮具有使鋼材更強韌及輕盈的特性，是汽車、建築、噴射引擎等眾多設備的重要素材，而巴西供應全球約八十五％的鈮產量，國家理應自行開採，避免「肥水流入外人田」。

曾以眾議員身分率團訪台

此外，雖然波索納羅主張國營企業民營化，但他反對巴西國營電力公司（Eletrobras）民營化，認為一旦由中國買家獲得經營權，恐令巴西受制於中國，無異於「將巴西放到中國人手中」。由於中國經濟成長放緩，無力承擔另一場貿易戰，北京近來積極拉攏波索納羅，兩度指派駐巴外交官與波索納羅的顧問會面，強調兩國合作才能創造互惠共贏。

在外交方面，波索納羅友好台灣之舉，也使中方大為不安。今年二月，波索納羅破天荒以眾議員身分率團訪台，參訪經濟部、教育部、內湖科技園區、台北市南湖國小和台灣科技大學，進一步了解我國國情和社會經濟發展，有助推動雙方未來交流合作。這是巴西自一九七四年與中國建交後，首次有巴西總統候選人訪台。中國駐巴大使館對此極為不滿，譴責波索納羅「侮辱中國主權和領土完整」。