選舉連環敗 梅克爾不續任黨魁

2018-10-30

總理卸任 也不尋求政府職位

〔編譯孫宇青／綜合報導〕德國總理梅克爾領導的執政聯盟，繼月中在巴伐利亞邦地方選舉失利後，二十八日再於黑森邦（Hesse）選舉遭遇重挫，她主持的基督教民主聯盟（CDU）得票率大失血，促使她對外宣布退出十二月的黨魁改選，結束迄今十八年的黨魁生涯，且在至二○二一年的總理任期屆滿後，也不再繼續尋求總理等任何政府職位，正式退出政壇第一線。

基民盟在黑森邦議會選舉中，以廿七．二％得票率勉強保住第一大黨地位，較上屆流失約十一％支持率。同為執政聯盟一員的社會民主黨（SPD），失血幅度也不相上下，得票率約十九．八％，與得票率翻倍的綠黨（Greens）並列第二。另一執政友黨基督教社會聯盟（CSU），日前在巴伐利亞邦議會選舉，得票率亦慘跌約十％。反之，極右派「另類選擇黨」（AfD）則大有斬獲，首次進軍兩大邦議會。

在苦吞地方選舉敗果後，梅克爾二十九日與基民盟大老會晤後正式宣布，將不會出戰十二月登場的基民盟主席改選，為二○○○年迄今十八年的黨魁生涯畫下句點。更重要的是，已擔任四任總理的梅克爾表示，將完成本屆至二○二一年的總理任期，但卸任後不再尋求連任，即便在任期屆滿前提前舉行大選，她也不會參選，「這是我最後一次擔任總理，之後不再爭取聯邦議會席位，也不會尋求任何政治職位。」三年後，梅克爾擔任總理將達十六年，為德國在二次世界大戰後任期最長的總理。

梅克爾拒為候選人背書

梅克爾表示，早在聯邦議會七月夏季休會前，她就決定不再續任基民盟黨魁，坦言選舉失利顯示聯合政府已失去人民信任，應加強檢討。梅克爾也強調，前述決定是讓基民盟為未來的勝利做好準備，聯合政府應藉此轉捩點迎向未來挑戰。她也相信，聯合政府的機會多過風險。衛生部長史巴恩（Jens Spahn）、基民盟秘書長克朗普凱倫鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）均表明有意角逐黨魁，但梅克爾拒絕為任何候選人背書。

出身東德、現年六十四歲的梅克爾，掌理德國至今十三年，除了現任美國總統川普外，與多數領袖關係良好。她帶領德國及歐盟度過歐元區危機，包括堅持希臘落實財政撙節，贏得德國人民信任。但近年德國接納逾一百萬名難民，讓她在黨內和國內都遭到質疑，重創其領導威信。