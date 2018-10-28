美包裹炸彈客 座車貼滿政治標語

2018-10-28

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國媒體指出，對民主黨人士寄送炸彈包裹的嫌犯薩尤科，不僅經常轉換工作、疑似有嚴重的情緒管理問題，曾犯下的罪行更是罄竹難書。在美國總統川普二○一六年嶄露頭角後，原先不太熱中政治的薩尤科，開始在其擁有的白色廂型車外，張貼力挺川普與共和黨，以及反民主黨的訊息，逐漸轉變為極端的「川粉」。

薩尤科曾先後就讀北卡羅來納州的布瑞爾學院及北卡州立大學，但都未完成學業，一九八○年代後期即搬往邁阿密，長年來經濟狀況不佳，○九年失去房子、一二年申請破產保護，長期以廂型車為家，車輛常在佛州阿文圖拉市出沒，過著在健身中心或海灘洗澡的生活。薩尤科曾擔任披薩外送員、脫衣舞者、職業摔角手、商店經理和俱樂部承辦人等工作。

薩尤科的表親阿爾提耶里表示，薩尤科自小父母離異，自此他或多或少被家人「排除在外」，可能因為得不到關愛，而變得和一般人不太一樣，「他總是獨來獨往，是個瘋子」，尤其在川普出現之後，他就更瘋狂了。薩尤科曾任職的佛州勞德岱堡一家披薩店的經理另表示，薩尤科對非裔、猶太人、同志族群懷有滿腔怒火，「只能用『瘋狂』來形容」。

活在幻想裡 嚴重心理問題

薩尤科多年來因涉及竊盜、傷害、詐欺、持有毒品等罪被捕多達九次，尤其二○○二年一度被斷電後，甚至威脅炸毀佛州電力公司，並聲稱後果「比九一一事件還可怕」，被警方以炸彈威脅、企圖毀壞電力設備等罪名逮捕，最終被判處緩刑。薩尤科母親的委任律師羅威表示，她與兒子已三年未聯繫，並指兒子過去對政治並不熱中，全家對他此次鑄下大錯感到痛心。

羅威另指出，薩尤科活在幻想裡，心理上無疑已經生病，從他屢次犯錯被捕可以知道，他就像一名「活在大人身體裡的十四歲小孩。」薩尤科經常在個人社群網站發布參加川普集會的照片和影片，而在其白色廂型車外，更貼滿川普、副總統彭斯等人海報，並在川普老對手、前國務卿希拉蕊及前總統歐巴馬的頭像畫上紅色十字瞄準線，甚至掛有寫著「ＣＮＮ爛透了」的標語。

華盛頓郵報仔細研究車身圖片和文字後，指這些全由薩尤科以數位印刷製成，大致可分為六大區塊。當中一區為川普和彭斯比讚，並寫有「美國原住民挺川普」字樣；另一區與此次炸彈案相關，出現收到（或預計收到）炸彈包裹的政治人物圖樣，這些人顯然都公開與川普唱反調；還有一區為川普站在裝甲車上的圖片；一區是許多宗教性及支持川普的圖片和文字，包括川普在總統大選大勝、反墮胎及支持川普的名人等。