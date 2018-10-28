斯里蘭卡總理被免職 換親中強人

2018-10-28

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕斯里蘭卡總統席瑞塞納（Maithripala Sirisena）二十六日開革總理維克勒馬新哈（Ranil Wickremasinghe）、解散其內閣，隨後任命親中前總統、強人拉賈帕克薩（Mahinda Rajapakse）出任總理，二十七日更下令國會休會。維克勒馬新哈二十六日晚間昭告人民，唯有國會才能撤換他，「我仍是總理」，並拒絕撤出總理官邸。這場政爭使斯國陷入憲政危機，歐盟與美國敦促有關各方恪守斯國憲法，避免暴力衝突。

總統下令國會休會 斯國陷入憲政危機

席瑞塞納二十七日正式發文維克勒馬新哈，認定他已被免職，必須下台。維克勒馬新哈則回函強調自己仍在位，並譴責總統違憲，將採取法律行動。他在總理官邸舉行記者會，呼籲立即召開國會，讓他證明在國會仍占多數。財政部長薩馬拉維拉也痛批拉賈帕克薩的任命是「反民主政變」。

席瑞塞納是在他所屬的「統一人民自由聯盟」（UPFA）二十六日退出與維克勒馬新哈領導的「聯合國家黨」（United National Party，前譯統一國民黨）執政聯盟後，讓維克勒馬新哈失去國會多數，下令撤換總理。兩百二十五席次的斯國國會，原訂五日審查二○一九年年度預算，但席瑞塞納下令延後至十六日開議。此舉預料讓拉賈帕克薩有時間匯聚足夠支持，讓他得以在任何不信任投票案中過關。他二十六日晚間呼籲維克勒馬新哈下台，反對陣營「必須尊重民主、國家與法律」。國會消息來源指出，國會議長必須決定是否接受該任命。

七十二歲的拉賈帕克薩，○五年起曾擔任斯國總統達九年，○九年在剷除叛軍「塔米爾之虎」，結束二十五年內戰後，聲勢如日中天；然而，他因沒有究責軍方的戰爭罪行而飽受批評。他並引進中國數十億美元投資，而使斯國陷入嚴重外債，並被迫將一座戰略港口的控制權讓渡給中國，引發印度與美國的批評。一五年一月，他在貪污與裙帶關係指控中，總統連任失敗；同年八月國會大選，他成為首位當選國會議員的前總統，然其政黨敗給聯合國家黨，使他無緣出任總理。

席瑞塞納與維克勒馬新哈的結盟，一開始就很脆弱，今年四月初，維克勒馬新哈才安然度過席瑞塞納支持的不信任投票，雙方關係全面惡化的關鍵是，九月爆出暗殺席瑞塞納陰謀，一名印度人遭逮捕，媒體報導印度情報單位是幕後黑手。席瑞塞納雖否認媒體說法，但指責維克勒馬新哈未積極調查，最終結盟拉賈帕克薩，並退出執政聯盟。