日媒：日中同床異夢 邁向「新時代」

2018-10-28

〔編譯茅毅／綜合報導〕日本首相安倍晉三於二十七日結束訪中行程返日，他在二十六日與中國國家主席習近平的「安習會」中，確認了建構「新時代日中關係」的三原則，即「化競爭為協調」、「不是威脅而是夥伴」和「發展自由、公正貿易體制」。時事通訊社分析，日、中在尖閣諸島（釣魚台列嶼）引發的對立、東海問題與歷史認識等懸案上，仍存在難以填補的鴻溝，兩國就在「同床異夢」下，踏出「新時代」。

中國改革開放迄今已四十年，朝日新聞認為，中國從被日本指導，到與日本競爭，但日本經濟在人口減少下難以成長，中國經濟亦無法持續高度成長。因此，日中與其相互競爭，還不如以彼此優點互補，會更有價值。

這體現在二十六日北京的日中第三國市場合作論壇上，兩國政府機關及企業簽署五十二項合作備忘錄，推估規模達一八五億美元。日方旨在透過和中方聯手，為日企增添海外商機。日本經濟產業大臣世耕弘成雖強調，日企在開發中國家興建基礎建設等方面協助中企，係為確保這些基建項目的透明度與財政健全，和中國「一帶一路」倡議「基本無關」。惟他也不諱言，結果可能與一帶一路的個別項目一致。

不過，日本政府安保相關人士卻難掩不滿，認為日中此次達成的協議，「盡屬日本財經界及中方所期望的領域」。針對造成此前七年日相未能訪中的尖閣諸島問題，安倍只要求習改善東海現狀，並未追問。

中國則欲利用安倍訪中，切斷美國主導的中國包圍網。在中國預料美中貿易戰將長期化下，為持續經濟發展，日本技術及資金的合作不可或缺，與日本化競爭為協調，就成為鞏固習近平政權的助力。但北京大學教授梁雲翔認為，日中矛盾依然，今後仍有很大變數。

安倍二十八日將在其私人別墅款待印度總理莫迪，被認為旨在牽制中國，兩人將就自由開放的印太戰略進行磋商。