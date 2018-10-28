龐皮歐轟中：靠賄賂建立帝國

2018-10-28

〔編譯張沛元、茅毅／綜合外電報導〕美國川普政府二十六日再度重申對中國硬起來的立場，國務卿龐皮歐公開批評中國的貿易政策、南海上的軍事行動、鎮壓宗教少數民族，以及透過投資基礎建設影響他國；龐皮歐指控中國靠賄賂建立帝國，在世界各地對窮國提供掠奪性貸款以擴張勢力，並揚言華府會「強有力回應」（strong and vigorous response）北京當局所有挑釁之舉。

北京所有挑釁之舉 華府都將強力回應

值此美中貿易戰導致雙方關係緊張之際，美國也愈來愈頻繁警告開發中國家，特別是被視為美國後院的拉丁美洲，要小心北京當局的經濟攻勢。龐皮歐告訴保守派電台主持人休伊特，美國歡迎在平等互惠的基礎上，與中國進行商業競爭，但中國的做法卻是靠賄賂外國政府高層領導人，取得基礎建設計畫、損及該國人民利益；北京當局靠撒錢擴張勢力，對這些接受中國貸款的國家來說並非好事，顯然也威脅美國利益。「我們會次次反抗到底」，無論這些威脅是竊取智慧財產、貿易不公、南海衝突或中國持續擴張太空與軍事勢力，「美國會一一對這些行動做出強有力的回應，持續不輟。」

龐皮歐也批評中國在五年前推動的「一帶一路」計畫。一帶一路原指從中亞往西到歐洲的陸路經濟帶，與從東南亞到東非的海上絲綢之路，但近來中國開始鎖定被視為美國後院的巴拿馬及其他拉美國家。龐皮歐說，在中國國家主席習近平強勢主導下，北京當局過去兩、三年在世界各地大舉投資開發中國家；習近平在二○一五年時，承諾對拉美與加勒比海國家直接投資兩千五百億美元及貿易投資五千億美元，意謂中國將取代美國，成為拉美與加勒比海國家的最大經濟夥伴。

龐皮歐受訪時還論及中國的宗教自由，提到新疆的再教育營及北京當局對基督徒的打壓。龐皮歐說，川普已要求美國政府嚴肅處理此事，不單是批評不尊重人權，還要動用美國與世界的影響力，回應此等挑戰基本人權之舉。

中方目前尚未對龐皮歐的發言作出回應，但中國官媒稍早曾就龐皮歐十月中訪問拉美國家時批評中國進行「掠奪性經濟活動」的發言，怒嗆龐皮歐「挑撥離間」、「無知又心存惡意」。美國國家安全顧問波頓兩週前也曾接受休伊特訪問，稱美國總統川普是歷來對中國態度最強硬的美國元首，並誓言川普政府將更進一步對中國硬起來。

中國防長本週訪美 將晤馬提斯

另外，美國國防部長馬提斯二十七日在巴林首都麥納瑪宣布，中國國防部長魏鳳和將於下週訪問華府，兩人屆時將會晤。馬提斯在英國智庫國際戰略研究所（IISS）年度「麥納瑪對話」（Manama Dialogue）中強調，戰略競爭並不意謂著敵對。他說，一個月前、一週前先後與魏會面，魏下週即將來華府，繼續我們的討論。該對話係中東地區討論安全議題的重要峰會之一。