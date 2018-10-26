中國重辦香山論壇 慘淪一言堂

2018-10-26

〔記者蘇永耀／台北報導〕中國近年軍事擴張引發國際質疑，為搶回話語權，去年停辦的香山論壇，今年改名為「北京香山論壇」，本月廿四日至廿六日在北京恢復舉行。雖然中國官媒對於本屆論壇的規模大肆吹噓，聲稱邀請的外國官方代表團規模和官員數量創新高，但實際上論壇官網「代表團名單」中，卻沒列出任何代表團，顯未獲得國際社會積極響應。

中國舉辦香山論壇，被認為是要挑戰西方國家主導的「香格里拉對話」，搶回國際話語權。中國國務委員兼國防部長魏鳳和昨在開幕式上，即指責美國副總統彭斯對中國的抨擊是「污衊」，並重彈台灣及南海議題事關「領土完整」、反對外國干涉舊調。

魏鳳和並宣讀中國領導人習近平的致賀信說，香山論壇是開展國際安全和防務對話的重要平台，中國軍隊始終是維護世界和平穩定的堅定力量。

二○○六年由解放軍智庫舉行第一屆論壇後，今年為第八屆。論壇秘書長、軍事科學院副院長皮明勇本週一說，這次與會外方官方代表團規模和高級別官員數量，創論壇歷史新高。共六十七國和七個國際組織確認派出官方代表團，副部級以上官員近五十人。不過，論壇昨已進入第二天，論壇官網「代表團名單」中，並未列出任何代表團。

涉外人士認為，相較於「香格里拉對話」的開放性及多元性，中國的香山論壇較屬「一言堂性質」，加上北京在區域的角色愈來愈顯爭議，與會國家不夠全面性是可預期的。

前年第七屆香山論壇，因國際法庭對於南海仲裁案的結果出爐，指中方的主權主張大多不具有法律依據。

紐西蘭國防部長當時在論壇上呼籲中方尊重國際仲裁；新加坡也暗示那些聲稱對南海享有歷史性主權的國家，應尊重國際法及其相關仲裁結果。論壇一度針鋒相對，讓中國灰頭土臉，去年並停辦論壇。