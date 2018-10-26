美退將警告：15年內 美中恐開戰

2018-10-26

〔編譯陳正健／綜合報導〕二○一七年間卸任的美國前駐歐洲陸軍司令霍吉斯（Ben Hodges），廿四日在波蘭華沙安全論壇 （WSF）上警告，美中兩大世界強權，在十五年內恐有一戰，這雖非無可避免，但可能性極高；面對中國威脅，美國無力兼顧歐洲及太平洋地區，歐洲盟邦在應付俄羅斯時，可能要更自食其力。

霍吉斯與會時指出，美國需要投注更多精力捍衛太平洋地區利益，因此歐洲盟邦需要加強自身國防對抗俄國。然而，他也強調，美國對北大西洋公約組織（NATO）的承諾「不可動搖」，他確信川普政府視歐洲安全為美國關鍵利益，儘管川普時而質疑西方軍事盟友的用處，但「擁有強大歐洲支柱符合美國利益。」霍吉斯指稱，川普及美國國防部長馬提斯都知道這點，所以美國將持續投資歐洲、繼續培訓、派駐輪轉部隊，甚至派遣長駐部隊，以因應未來十至十五年可能出現的太平洋戰事。

北約自廿五日起至下月七日展開「二○一八三叉戟聯合軍演」，這是冷戰後北約最大規模軍演，動用五萬人、二五○架飛機、六十五艘艦艇與多達一萬部車輛。

現於華府智庫「歐洲政策分析中心」（CEPA）擔任戰略專家的霍吉斯向美聯社表示，美國海軍驅逐艦近期與中國軍艦差點在南海擦撞一事，只是美中「關係漸趨緊張，各方面競爭態勢日益激烈」的跡象之一；中國「不斷竊取技術」，透過資助非洲及歐洲計畫，控制當地基礎建設，這也是美中關係緊張的原因之一。北京在歐洲已控制超過十％的港口。