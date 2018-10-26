美連環炸彈包裹 針對反川普

2018-10-26

〔編譯陳正健／綜合報導〕距離美國期中選舉僅剩不到兩週之際，美國執法單位自廿四日起，陸續攔截多件可疑炸彈包裹，收件者都是遭美國右派點名的美國總統川普的政治仇敵，廿五日收到可疑包裹的收件人則是好萊塢影帝勞伯狄尼諾。對此，川普廿四日先是呼籲團結，矢言徹底調查，但廿五日又抨擊媒體也有責任，指控主流媒體報導假新聞，引發社會仇恨，促請媒體停止「無止盡敵意」。

美國秘勤局、國會山莊警察及紐約等地警方，不約而同攔截可疑包裹，收件者除了前總統歐巴馬與柯林頓夫婦，還有金融大鱷索羅斯、前副總統拜登、前司法部長霍德、紐約州州長古莫、加州眾議員華特斯、加州參議員賀錦麗等民主黨及自由派人士，但迄今未有包裹爆炸、未有人員傷亡、未有人被捕及聲稱犯案。

另外，美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）紐約總部時代華納大樓也接獲可疑包裹，信件署名寄給ＣＮＮ現役評論員、前中央情報局（ＣＩＡ）局長布瑞南。紐約警方指出，該炸彈包裹在郵件收發室被發現，內含白色粉末，隨即ＣＮＮ疏散大樓人員，拆彈小組趕抵現場。照片顯示，包裹內含物為管裝炸彈，兩端有突出電線，製作十分粗糙。

上述包裹裝在馬尼拉紙信封及氣泡布裡，地址都是電腦列印，寄信人都是佛州眾議員、前民主黨全國委員會主席舒茲，其中有回信地址將她的姓氏拼錯，而她的佛州辦公室亦收到不明包裹。對此，眾院少數黨民主黨領袖裴洛西、參院少數黨領袖舒默指責川普縱容暴力，分裂美國人民。民主黨籍紐約市長白思豪則譴責這是「恐怖行徑」。

另一方面，川普廿四日先是矢言徹查，隨後在威斯康辛州造勢場合上呼籲各方團結，強調任何政治暴力在美國無容身之地，但他仍繼續抨擊媒體，稱在國家致力消弭分歧之際，媒體有責任樹立文明格調，應停止無止盡敵意及一味消極，應停止製造假新聞及假攻擊。意猶未盡的川普廿五日再發推文，批主流媒體的假新聞引發民眾恨意。白宮發言人桑德絲譴責，這些恐怖行為非常卑鄙，肇事者必須負起完全法律責任。對此，ＣＮＮ總裁朱克痛批，白宮對他們攻擊媒體的嚴重性徹底缺乏理解。

除了政界名人，勞伯狄尼諾在紐約經營的餐館也收到可疑包裹。今年六月，勞伯狄尼諾曾在東尼獎典禮上，以髒話痛罵川普。在前年總統大選期間，他也曾發佈影片揚言要揍川普的臉，稱他是白痴及國恥。