安倍率500企業家訪中 聚焦經貿

2018-10-26

〔駐日特派員林翠儀、記者呂伊萱／綜合報導〕日本首相安倍晉三廿五日中午啟程前往北京，美中貿易衝突加劇是促成這次日本首相時隔七年正式訪中的背景因素之一，這次安倍帶了五百名企業人士同行，擴大經貿合作應是這次訪中的主軸，包括以第三國合作來取代對中政府開發援助（ODA）、重啟貨幣互換協議、解除日本食品進口禁令等，都是倍受矚目的議題。

日本首相上次正式訪中是在二○一一年底民主黨野田佳彥政府時期，後來因為日本將釣魚台收歸國有及日中撞船事件雙方關係惡化。去年底雙方關係回溫，今年五月中國總理李克強訪日，之後美中貿易戰開打，中國轉頭拉攏日本。安倍此行除了日企人士，外相河野太郎和經產相世耕弘成也同行。

安倍廿五日下午偕妻子安倍昭惠從羽田機場啟程，傍晚飛抵北京，先在人民大會堂與李克強會談，兩人就日中在經濟領域合作等議題交換意見。接著，安倍出席日中和平友好條約締約四十週年紀念活動並發表演說。他表示，盼這次訪問成為開啟今後日中關係新頁的契機。他也正式宣布，由於中國發展為全球第二大經濟體，故日本對中國的ODA已完成其歷史使命。之後，安倍在北京釣魚台國賓館與李共進晚餐，結束其訪中首日行程。

雙方擬簽訂五、六十項合作備忘錄

這次訪中以擴大經貿合作為主，主要內容已提早曝光，例如終止對中國的政府開發援助，並以安倍強調的「日中合作新次元」取代，啟動雙方在第三國的開發合作及人才培養等，雙方可能簽訂高達五、六十項的「合作備忘錄」。

廿六日的「安習會」也可望重啟兩國央行間相互融通日圓與人民幣的「貨幣互換協議」，這次重啟金額將擴大約十倍達三兆日圓。

安習會上雙方將談及北韓無核化與綁架日本人質問題。另外，對於東協等十六國的「區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）」在今年內締結事項也將進行協商，安倍也將當面邀請習近平於明年訪日。

安倍帶了大禮訪中，中方相對回禮首推解除食品進口禁令，日本福島核災後，中國禁止東京、福島等地食品進口，目前雙方協商已到最後階段。

我外交部︰日方事後會向我方簡報

另外，繼今年六月雙方啟動避免偶發性衝突的相互通報機制「海空聯絡機制」後，日中防務部門也在協調將進一步重啟海上自衛隊與中國海軍的艦艇互訪。安倍與李克強會談上，可能締結「日中海上搜救（SAR）協定」，這是規定週邊海域發生海難事故時雙方的合作應對方式。

我外交部昨表示，「樂見日中關係改善，有助於區域和平穩定」，我方事前和日方聯繫、簡報，日方數次強調日中關係發展不影響台日關係，日方事後也會與我們報告。