草間彌生×村上隆中國展 作品都假的

2018-10-25

〔駐日特派員林翠儀／東京二十四日報導〕日本當紅現代藝術家草間彌生與村上隆，去年起在中國多個城市舉辦雙聯展，不過「日本經濟新聞」二十四日報導，草間的律師出面踢爆，這項雙聯展不但是未經授權的假展覽，且多數展覽品疑為假畫。草間與村上兩人的律師，將在調查詳情後對策展公司提訴。

報導指出，草間的律師小野寺良文目前掌握的狀況顯示，「草間彌生與村上隆藝術藏品雙聯展」自今年四月起，已在深圳、廣州、武漢及上海等四個城市的賣場辦展。雖有部分展場免收入場費，但也有展場以每人六十元人民幣（約二七一元台幣）、親子票一百元人民幣（約四五二元台幣）的價格售票。

小野寺向策展公司寄出存證信函後，九月中旬在上海的展覽已停辦。村上的律師上山浩也痛罵策展公司「極為惡質」。兩位律師都表示，將詳細調查實際狀況，向策展公司提出刑民事告訴。

據本報了解，涉嫌以贗作辦假展覽的策展公司，疑為一家名為「微充氧藝術」（MO2art）的公司，地址設於廣州市海珠區。草間與村上在中國享有高人氣，因此包括「人民網」等中國主流媒體都曾報導相關訊息，人民網甚至還發布日文新聞。網路媒體「新浪網」今年五月報導指稱，展出作品包括十四幅草間與村上版畫作品，也是「絕版藏品」。

另外，中國「大眾藝術網」今年七月報導，策展機構MO2art自二○一七年迄今，已在天津、新疆、青島、武漢、深圳等全中國各大城市，成功舉辦草間與村上的雙聯展。換言之，除律師了解的四場展覽外，策展公司早在去年就已遍地開展了。

有趣的是，草間與村上都是日本國寶級藝術家，草間數年前曾在上海辦展，地點是上海當代藝術館，但這次展出地點都是各城市的大賣場。而因律師抗議而停展的上海場，展出時間為九月二十二日至十月二十日，但同一時段，長沙也有一場相同的展覽，從九月十九日至十一月八日，媒體所謂的「絕版藏品」居然還有分身術！？