防俄干預選舉 美網路開戰

2018-10-25

〔編譯張沛元／綜合報導〕紐約時報廿三日引述不具名官員說法報導，值此距離美國期中選舉投票只剩兩週之際，美國國防部網路司令部已於日前展開鎖定個別俄羅斯特務的任務，直接警告這些人，犯行已遭美國軍方鎖定，藉此嚇阻這些俄羅斯特務停止在網路上散布影響選舉的不實資訊。

據了解，這是首度根據鬆綁反外國網路攻擊之總統命令所執行任務，也是網路司令部為保護美國選舉的初次出擊。國防部官員不願透露已鎖定多少名俄羅斯特務，也不願描述以何種方式警告這些企圖干預美國期中選舉的俄羅斯人。但若干前任官員指出，美國會讓任何企圖干預期中選舉而被盯上的俄羅斯特務知道，他們可能遭起訴或淪為制裁對象。前情報官員泰勒表示，美方即便未表明制裁威脅，也能嚇退部分俄羅斯人在網路上散播不實資訊。

美國情報官員研判，在期中選舉中，俄羅斯不太可能企圖駭入投票機或直接操控投票結果。儘管日前有美國州級與地方政府回報稱發現駭客企圖入侵其網路，但外國政府並未入侵投票系統。不過，美國官員指出，俄羅斯持續以散布假資訊的方式操控輿論，且做法更精練、更為精準鎖定特定美國團體。幾乎俄羅斯所散布的所有不實資訊，都是意圖製造分化、政黨兩極化，以及為二○二○年美國總統大選做好準備。

美國司法部十九日才指控一名俄羅斯籍女子，利用社交媒體企圖干預美國期中選舉；此外，美國國家安全顧問波頓二十三日警告俄羅斯勿干預美國選舉，稱此等行為令人「無法容忍」。美軍網路司令部司令兼國家安全局（ＮＳＡ）局長保羅‧中曾根，上月曾在一場會議中表示，國安局最重要的當務之急，莫過於捍衛期中選舉的安全；他本月也表示，俄羅斯與中國企圖破壞美國選舉。

美軍網路司令部成立於二○○九年，以捍衛軍事網路為主旨，該部與ＮＳＡ的一支聯合小組，正合力揪出與嚇退企圖影響美國選舉的外國勢力。國防部官員透露，網路司令部還派遣小組前往歐洲支援美國盟友與夥伴，協助歐洲盟國對抗俄入侵政府網路。