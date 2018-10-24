港珠澳大橋開通 習近平出席未致詞

2018-10-24

〔編譯周虹汶／綜合報導〕繼連通中國廣東省廣州市、深圳市和香港的「廣深港高速鐵路」香港段上月二十三日啟用，連結香港大嶼山、澳門半島和廣東省珠海市的全球跨海距離最長橋隧組合公路「港珠澳大橋」，歷經九年施工爭議，也在二十三日開通。中國國家主席習近平出席開通儀式雖未發表談話，但國務院副總理韓正明確表示，該橋有助「香港和澳門融入國家發展大局」。批評人士指出，不僅該橋在施工過程中引發貪腐問題和多名工人死亡，此語更充分顯露北京當局企圖藉此侵蝕港澳「一國兩制」自主權的用心。

開通儀式在港珠澳大橋珠海口岸旅檢大樓舉行，習近平在香港特首林鄭月娥隨侍下進場，上台時僅說：「我宣布 港珠澳大橋正式開通。」隨即揮手告別，令各界頗為意外。身兼中共中央港澳工作協調小組組長的韓正則在致詞時指出，全長五十五公里的港珠澳大橋，為粵港澳三方在「一國兩制」下首度攜手打造的跨海重大交通建設，為「一帶一路」政策提供宣傳新利基，也可望成為協助三地交流發展的「民心橋」，「對於支持香港和澳門融入國家發展大局，全面推進『內地』和香港、澳門互利合作，具有重大意義。」

一小時生活圈？ 一般人無法開上橋

林鄭月娥也大力讚揚這項建設，感謝中國政府讓粵港澳「一小時生活圈」逐步成形，「有利於香港的角色由『聯繫人』轉向成為更積極的『參與者』」。

不過，港珠澳大橋美其名為「民心橋」，卻是一般人出大錢但無法任意使用的「白象」。大橋總造價上看千億人民幣，由香港居民負擔超過一半費用，卻非全體可自由享用：僅有部分擔任中國政府官職者，以及廣東省慈善機構重要金主，才有機會獲准開車進入珠海，香港許可證限額一萬張，澳門只有三百名，車輛與駕駛皆須遵守中國法規；一般人只能搭乘巴士，且司機身體狀況受監控，二十秒打超過三次呵欠就會觸發警報。此外，六年施工期間，更造成香港外海的中華白海豚減少約四成。