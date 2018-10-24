中共控管校園 黨委書記接北大校長

2018-10-24

〔編譯魏國金／綜合報導〕中共中央組織部二十三日宣布，六十三歲的北京大學校長林建華卸任，由北大黨委書記郝平接任，山西高級人民法院院長邱水平則轉任北大黨委書記。任職僅三年八個月的林建華，五月間在北大一百二十週年校慶致詞時，因連續念錯字而引起譁然，使得這起人事更迭備受關注。據報導，同所大學書記轉任校長的人事調動十分罕見，此前北大僅有一例。

今年五月四日，適逢北大一百二十週年校慶，林建華致詞勉勵學生：「新時代的年輕人要愛國，忠於祖國、忠於人民，要立志，要立鴻鵠志。」但他將「鴻鵠」念成「鴻浩」。接著他還提到，「深深的家國情懷滋養了北大，培育了北大莘莘學子」，他將「莘莘（音同深）」念成「斤斤」，連續唸錯字，在網路上引發嘲諷。

林建華後來在北大校園論壇「未名ＢＢＳ」發文道歉，坦承「我的文字功底的確不好」，最後卻說：「真正讓我感到失望和內疚的，是…使人們忽視了我希望通過致詞讓大家理解的思想：焦慮與質疑並不能創造價值，反而會阻礙我們邁向未來的腳步。」導致爭議越演越烈。批評者認為，該句話反映其價值觀及治校理念與公眾期待相去甚遠，這要比念錯字還嚴重許多。

派法官當書記 教授也嚇壞

這項人事任免訊息也引發爭議。中國網路名人方舟子推文說：「北大校長任期未滿卸任，不知跟『鴻浩志』有沒有關係？北大校長歷來是院士、著名學者擔任，新校長卻一直在當官，不知做過什麼學術。派了法官當黨委書記，要嚇壞一些北大教授的。」