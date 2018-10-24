華郵記者遭謀殺 土國要求審判

2018-10-24

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕針對華盛頓郵報專欄作家、沙烏地阿拉伯異議記者哈紹吉在沙國駐土耳其伊斯坦堡領事館內遇害身亡案件，土耳其總統艾多根二十三日在國會公布相關調查結果，詳述哈紹吉進出領事館、沙國暗殺小組成員抵達伊斯坦堡及進出領事館時間點、土國警方受理報案及如何進行蒐證等種種細節，並概述他與沙國國王沙爾曼、美國總統川普通話討論哈紹吉案的結果。艾多根直指，哈紹吉遭到「預先謀劃的野蠻殺戮」，要求利雅德當局將因涉案被捕的十八名凶嫌引渡至伊斯坦堡受審。

艾多根表示，雖然哈紹吉遇害的領事館被視為沙國延伸領土，但仍在土國境內，根據維也納公約和其他國際法，外交豁免權不應被用於掩蓋惡意謀殺案件，且哈紹吉是國際知名記者，土國對此負有國際責任，必須完成調查，直到解開所有疑點為止。艾多根指出，根據迄今所有證據，包括沙國領事館移除閉路電視監控系統硬碟，「這是一宗政治謀殺案」，我們希望能查出「下令執行謀殺行動的人」，也希望利雅德當局告知協助處理哈紹吉遺體的「當地合作夥伴」身分。

沙王室顧問曾與哈通話

艾多根二十三日並未提到沙國王儲穆罕默德。不過，路透二十二日引述情報界消息人士說法，指出穆罕默德的左右手、已被革職的王室法律顧問卡塔尼（Saud al-Qahtani），二日曾透過通訊軟體「Skype」與哈紹吉聯繫；當時卡塔尼辱罵哈紹吉，哈紹吉也回罵，然後卡塔尼下令「帶他（哈紹吉）的狗頭來見我」，讓手下殺害哈紹吉。目前並不清楚卡塔尼是否目睹整個過程，但艾多根握有這段Skype視訊的錄音檔，且拒絕提供錄音檔給美國。

四十歲的卡塔尼，在沙國被視為殘暴的王室命令執行人，也是咄咄逼人的民族主義者，部分沙國自由派記者稱他為「沙國版的（白宮前首席策士）巴農」。卡塔尼負責王室的媒體業務，積極操控媒體，也曾利用一百三十五萬名追隨者揪出異己。與沙國王室有接觸的消息人士及高層官員告訴路透，卡塔尼曾參與拘留黎巴嫩總理哈里里；王儲穆罕默德去年底發動反貪腐整肅時，卡塔尼便扮演「東廠」角色，督辦部分訊問工作。