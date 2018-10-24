南海行為準則排外條款 中國擺明排美

2018-10-24

〔編譯魏國金／綜合報導〕中國在南海建設軍事前哨基地的同時，也積極與東南亞國家針對有約束力的「南海行為準則」（COC）舉行閉門談判。對於中方提出限制有關國家不得與區域外國家進行聯合軍事演習，以及石油與天然氣探勘等諸多草案條文，美國專家警告，中國致力排除美國在該區影響力的企圖昭然若揭，華府與北京恐位於衝突路線上。

不得與區域外國家聯合軍演

「美國之音」（VOA）報導，中國提出的一條草案條文載明，「各方不得與區域外的國家舉行聯合軍演，除非有關國家獲事先通知且無異議」，中國提議的海洋經濟合作也提及「不應與區域外國家的企業進行合作」。美國國務院指出，中國在閉門會談中施壓東南亞國協（ASEAN）會員國，美方深感關切。國務院發言人強調，「這些議案若被接受，將限制ASEAN國家行使主權及其獨立外交、經濟政策等能力，並將直接傷害更廣大的國際社會之利益」。

美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）中國專家葛萊儀（Bonnie Glaser）指出：「換言之，中國將否決所有ASEAN國家與其他國家舉行的軍演。這是中國確實試圖限制美國在該區影響力的證明，有人或許認為最終將導致美國軍事勢力被逐出該區域。」

美中兩國正在印太地區競逐角力，相關「排外」條款對中國的好處顯而易見。中國二十二日首度與ASEAN十個成員國在廣東湛江舉行聯合海上軍演，動員兵力逾一千兩百人，操演項目包括聯合搜救及直升機著艦等。觀察家指出，這場演習反映區域國家希望提升與中國的互信，但該活動僅具象徵意義。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院研究員許瑞麟（Collin Koh）指出，儘管該演習被視為中國國防外交政策的「里程碑」，但難以再有更進一步發展，因演訓項目為所有參與國均可接受，且未觸及政治敏感性。ASEAN與美國明年也將舉行海上聯合軍演。

  • 中國與東南亞國協成員國廿二日在廣東湛江及其以東海空域，首度舉行海上聯合演習，圖為一艘越南軍艦停泊湛江軍港。（法新社）

    中國與東南亞國協成員國廿二日在廣東湛江及其以東海空域，首度舉行海上聯合演習，圖為一艘越南軍艦停泊湛江軍港。（法新社）

  • 律賓和美國陸戰隊本月六日在菲國三描禮士省聖安東尼奧鎮面向南海的海灘進行兩棲登陸操練，日本自衛隊也參與這次聯合演習，這是二次世界大戰結束以來，日本裝甲車首次登上外國土地。（法新社檔案照）

    律賓和美國陸戰隊本月六日在菲國三描禮士省聖安東尼奧鎮面向南海的海灘進行兩棲登陸操練，日本自衛隊也參與這次聯合演習，這是二次世界大戰結束以來，日本裝甲車首次登上外國土地。（法新社檔案照）

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