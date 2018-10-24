南海行為準則排外條款 中國擺明排美

2018-10-24

〔編譯魏國金／綜合報導〕中國在南海建設軍事前哨基地的同時，也積極與東南亞國家針對有約束力的「南海行為準則」（COC）舉行閉門談判。對於中方提出限制有關國家不得與區域外國家進行聯合軍事演習，以及石油與天然氣探勘等諸多草案條文，美國專家警告，中國致力排除美國在該區影響力的企圖昭然若揭，華府與北京恐位於衝突路線上。

不得與區域外國家聯合軍演

「美國之音」（VOA）報導，中國提出的一條草案條文載明，「各方不得與區域外的國家舉行聯合軍演，除非有關國家獲事先通知且無異議」，中國提議的海洋經濟合作也提及「不應與區域外國家的企業進行合作」。美國國務院指出，中國在閉門會談中施壓東南亞國協（ASEAN）會員國，美方深感關切。國務院發言人強調，「這些議案若被接受，將限制ASEAN國家行使主權及其獨立外交、經濟政策等能力，並將直接傷害更廣大的國際社會之利益」。

美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）中國專家葛萊儀（Bonnie Glaser）指出：「換言之，中國將否決所有ASEAN國家與其他國家舉行的軍演。這是中國確實試圖限制美國在該區影響力的證明，有人或許認為最終將導致美國軍事勢力被逐出該區域。」

美中兩國正在印太地區競逐角力，相關「排外」條款對中國的好處顯而易見。中國二十二日首度與ASEAN十個成員國在廣東湛江舉行聯合海上軍演，動員兵力逾一千兩百人，操演項目包括聯合搜救及直升機著艦等。觀察家指出，這場演習反映區域國家希望提升與中國的互信，但該活動僅具象徵意義。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院研究員許瑞麟（Collin Koh）指出，儘管該演習被視為中國國防外交政策的「里程碑」，但難以再有更進一步發展，因演訓項目為所有參與國均可接受，且未觸及政治敏感性。ASEAN與美國明年也將舉行海上聯合軍演。