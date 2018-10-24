阻中擴武 川普嗆退飛彈條約

2018-10-24

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕就在美國海軍自七月以來二度派遣軍艦穿越台灣海峽的同一天，美國總統川普二十二日針對揚言退出「中程核飛彈條約」（INF）一事強硬表態，強調美國不畏懼任何軍備競賽，「我們比其他人更有錢，更能擴大發展（可裝載核彈頭的飛彈）軍火庫。除非別人先收手，我們才能一起理性地停手。這針對所有人…包括俄羅斯、中國，任何你認為（想加入軍備競賽）的人。」專家指出，川普退出INF的真正用意，或為遏止中國發展中程飛彈。

中國中程飛彈續增加

彭博報導，中國因不受INF嚴格限制，得以大膽研發及部署可裝載核彈頭的中程飛彈，甚至迫使美軍航空母艦退出西太平洋；但若美國退出INF，即可在印太地區部署新武器，包括在日本或關島部署戰斧巡弋飛彈，因應中國挑戰美國霸主地位的企圖。

報導引述東京國際基督教大學資深副教授納吉（Stephen Nagy）說法：「美國很可能退出條約，向北京傳達訊息，即美國可以、也將製造中程核武，來抵銷中國現有的不對稱優勢。」香港嶺南大學亞太研究中心主任張泊匯也說，將中國因素納入美國決定退出條約，看似具高度合理性，因為是中國持有不斷增加的中程、中長程飛彈，而非俄羅斯。

美國和前蘇聯於一九八七年簽署的中程核飛彈條約，禁止美蘇兩國擁有、生產或試射可裝載核子與傳統彈頭、射程五百至五千五百公里（亦即短、中、遠程）的所有陸基飛彈，但海基與空射飛彈不在此限。此前，川普多次指控俄國至少自二○一四年起，違約發展、部署新型巡弋飛彈，恫嚇歐洲及親西方的前蘇聯國家。

美擔憂台灣遭牽制

美國有線電視新聞網（CNN）報導，若中國隸屬INF締約方，預估人民解放軍約有九十五％飛彈均屬違約。美國保守派智庫「哈德遜研究所」資深研究員李約翰（John Lee）指出，美方主要擔心在台灣或其他北京聲索主權的東海及南海地區，中國會利用迅速發展且日益致命的陸基飛彈，牽制美國和盟邦的反制行動。迄今，美國仍選擇透過海基與空射飛彈等能力，抵銷中國陸基飛彈的威脅。

中恐對各國擴大施壓

美國國防部主管亞太事務的前副助理部長梅格莎曼（Kelly Magsamen）指出，華府在歐巴馬執政時期就已對中國在INF限制外發展的軍事能力感到擔憂，但相關政策須與盟國進行充分溝通和討論，否則可能影響亞太地區和平，中國可能對區域內各國施加更大的壓力，以阻止美國部署陸基飛彈。