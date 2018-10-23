回應兒童性侵 澳總理代表國家道歉

2018-10-23

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕澳洲總理莫里森二十二日在聯邦國會，代表國家向兒童性虐待、性侵受害者及其家屬道歉，承諾設立新的兒童安全部門、國家級博物館和研究中心，為相關受害者提供服務，促進公眾對兒童性虐待的認識，力求不讓同樣的悲劇重蹈覆轍；澳洲皇家回應兒童性侵委員會未來每五年也會發布一次追蹤報告。去年十二月，該委員會公布一份歷經五年調查的結案報告，指出澳洲相關機構過去數十年來在兒童照顧方面「嚴重失職」，導致數以萬計的兒童性侵案件發生，堪稱「國家悲劇」。

莫里森二十二日承認國家未能阻止數十年來的「邪惡黑暗罪行」，公開譴責「年復一年、十年復十年」發生在學校、教會、青年團體、童軍團、孤兒院、運動俱樂部和民宅內的兒童性虐待、性侵事件。他說：「我向那些應付虐待、掩蓋和阻撓等情事的配偶、伴侶、妻子、丈夫和孩子道歉，也向過去和現在的世代道歉。今天，我們要向被辜負的孩子道歉，向信任遭到背叛的家長、那些苦於重拾人生的人道歉，也要向聲音被漠視的吹哨人道歉，對不起！」莫里森結束演說後，在場的國會議員全起立靜默。

莫里森說話時數度語帶哽咽，「作為一個父親、一個總理，我很生氣。有受害者告訴我，他的家長相信大人的說法更勝過他說的，他只好一次又一次的遭受性虐待」。他說：「這是澳洲人對澳洲人所做的惡行，敵人就在我們之中。作為一個國家，我們辜負了他們、拋下了他們，而那將成為我們永遠的恥辱。」與此同時，數以百計的倖存者透過電視或官方活動觀看這場演說，許多過世受害者的家屬也戴上兒女或兄弟姊妹的名牌，接受莫里森的道歉。