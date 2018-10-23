制衡中國 川普擬提出非洲新戰略

2018-10-23

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國總統川普可望於數日內簽署旨在翻新美國對非洲投資策略的「善用投資促進發展法」，提出新的非洲戰略。美國國務院助理國務卿納吉（Tibor Nagy）指出，川普政府的新非洲戰略將著重於創造良好投資環境與當地就業機會，比中國更能為非洲帶來繁榮及實惠。肯亞第一大報「國家日報」（Daily Nation）引述另名美國助理國務卿辛格（Manisha Singh）報導，這將提供非洲有別於中國投資的替代選項。

納吉指出，中國在非洲的投資，通常不會替當地帶來大量工作機會，但美國不同，非洲國家也了解，因而很希望美國企業前來。美國國會與川普政府聯手制定簡稱「建設法」（Build Act）的善用投資促進發展法，初期將撥款六百億美元，促進美國企業在非洲及其他較貧困地區的投資，並協助當地興建基礎設施和發展經濟。

相較於中國由政府主導的投資策略以掠奪性貸款為特徵，辛格表示，美方參與非洲係由民營企業領路，與中國的做法大不相同。建設法將新設「美國國際發展金融公司」（USIDFC），取代「海外民間投資公司」（OPIC）。六百億美元投資額度除了比OPIC多出逾一倍，還能持有投資發展項目的股權。反觀OPIC被國會禁止做直接投資，僅限於為進入新興市場的美國企業承擔風險保險責任等業務。

另一方面，華盛頓郵報專欄作家羅金（Josh Rogin）指出，吉布地等四國所在的「非洲之角」（即非洲東北部），已成為美國戰略要點之一，尤其是吉國。北京二○一七年在吉國設立其首個海外軍事基地，成為其逐步侵占吉國、干預吉國內政的手段之一，威脅美國及其盟邦的外交和國家安全利益，但川普政府迄今似乎仍不願或無法面對此一問題。華府須改變做法，向中國施壓，並鼓勵吉國政府對北京企圖使其淪為附庸的陰謀說不。