加國助中放監測器 盯美核潛艦？

2018-10-23

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕香港《南華早報》二十二日報導，加拿大維多利亞大學的海洋科學研究機構「加拿大海洋網絡」（Ocean Network Canada, ONC），在加拿大海岸防衛隊轄下的地質活動活躍區域「胡安‧德富卡海嶺（Juan de Fuca Ridge）因代沃（Endeavour）區段」，裝設中國科學院研製的四座監測儀器。由於該處距離美國太平洋沿岸僅三百公里，且鄰近部署多艘核動力潛艦的美國華盛頓州基察普（Kitsap）海軍基地，外界擔憂中國恐藉機監視美國海軍的行動。

中國科學院深海科學與工程研究所自行研製的四座監測儀器，六月二十七日透過遙控潛航器裝設完成；「加拿大海洋網絡」證實，中國研製的儀器已成為該機構海洋環境監測系統的一部分，但拒絕說明相關裝置的使用情況，也拒絕提供這些儀器的具體資訊。中國科學院、美國國務院對該項消息不予置評。

據報導，相關裝置利用高科技感測器監測水下環境，可將觀測到的數據傳送至位於中國海南省三亞市的深海科學與工程研究所。報導強調，相關裝置所蒐集的數據，有助於中國海洋科學家了解美國周遭水域的環境與戰略部署，儘管目前沒有證據顯示中國軍方參與其中，或相關裝置可用於追蹤潛艦或其他船隻，但海洋環境數據對民用或非民用的研究來說，都頗具價值。

加拿大廣播公司（CBC）去年曾報導，「加拿大海洋網絡」主要從事科學研究，但也會利用海洋環境監測系統，協助加國軍方監控北極水域，執行國家防禦作業。南早報導引述中國廣東外語外貿大學加拿大研究中心學者陳洪橋說法：「深海觀測網路是非常敏感的事，與國家安全密切相關，除非有高度信任與信心，否則各國都不會與第三者共享數據。這種合作很不尋常。它所帶來的影響遠超過科學研究範疇，只有在兩國高層的同意下才可能發生。」

上海復旦大學美國研究中心副主任信強表示，中、加的這項合作極其敏感，美國恐怕會要求加國拆除相關裝置。