中國官員「被自殺」 墜樓最常見

2018-10-22

〔編譯孫宇青／綜合報導〕澳門中聯辦主任鄭曉松突因憂鬱症墜樓身亡，成為中國官場「非自然死亡」事故的最新個案。香港和澳門媒體指出，中國官員自殺時有所聞，且逾半數都被官方冠以憂鬱症之名，導致「被自殺」等陰謀論不脛而走，原因之一可能與北京當局加強打擊貪腐，各級官員人人自危有關。

美國中文媒體「博訊網」及「香港○一」等媒體指出，中國中央國家機關「職工心理健康諮詢中心」去年四月公布的數據顯示，自二○○九年至一七年，中國共有二四三名官員自殺，其中約半數確診罹患憂鬱症。官方說法指出，官員壓力的主要來源為工作，包括單位管理嚴格、上下級關係不睦、同僚調動競爭及晉升管道不順暢等。

中國民間統計資料則顯示，在二○一二至一六年間，中國黨政軍官員自殺事件多達一二三五宗，其中有七八二人死亡，北京、廣東、江蘇等地人數尤多。中國《財經》雜誌曾報導，上述官員死亡的「方式」繁多，最常見為墜樓、自縊、臥軌及高速公路跳車等，部分留下遺書稱「一事無成」、「做得要死不討好」，甚至有人坦承不堪「違紀違法」傳聞糾纏。

澳門中聯辦主任鄭曉松身亡，是中共第十九屆中央委員會第一位亡故的委員。事實上，在中共第十九次全國代表大會（十九大）去年十月結束後，中國各地即頻頻發生官員「非自然死亡」事故，例如，去年十一月，上海市統戰部副部長戴晶斌上吊；五月，天津農商銀行董事長殷金寶五月割腕，兩人皆傳涉嫌違紀違法。且光是今年五月，就多達七名官員身亡。

評論指出，中共十九大後宣布成立反貪腐超級部門「國家監察委員會」、擴大查緝及懲治貪腐官員後，曾經涉貪或有觸法嫌疑的官員，擔心隨時受到嚴厲懲罰，於是選擇自殺了事。香港和澳門網友除了質疑官方的「自殺」之說外，也直言「事故中有故事」、「憂鬱似已成中共官員標準配備」，並反諷中共當局「下次可換別種病」。