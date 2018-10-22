澳門中聯辦主任墜樓亡 官方說憂鬱

2018-10-22

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國國務院港澳事務辦公室廿一日指出，中國駐澳門聯絡辦公室（澳門中聯辦）主任鄭曉松，因深受憂鬱症困擾，於廿日晚間在澳門居所墜樓身亡，終年五十九歲。然而，整起事件的前因後果引發議論，包括當局急於下定論、官媒與澳門警方說法矛盾，以及鄭竟在連通香港、澳門、廣東省珠海市的「港珠澳大橋」即將通車之際自殺等，各界紛質疑事件另有隱情。

港澳辦廿一日清晨在官網發布鄭曉松亡故消息，並指派中共中央組織部和港澳辦負責人前往澳門慰問遺屬，澳門特首崔世安及香港特首林鄭月娥亦對鄭驟逝表達悼念。鄭曉松去年九月出任澳門中聯辦主任，隔月當選中共第十九屆中央委員，進入核心領導層；而在調任澳門前，他曾擔任中共中央對外聯絡部副部長、中共福建省委員會常委及福建省副省長等職。

北京方面對鄭曉松的死因未多加著墨，但港澳媒體接連提出疑點，其中之一為北京和澳門的說法不一。北京在事發後迅速「蓋棺論定」，通報鄭曉松死於憂鬱症，但澳門司警局局長薛仲明強調，鄭案已轉交調查科，自殺根本原因仍待調查，雙方說詞差異令外界質疑，澳門警方並不承認官方聲稱的「死因」；輿論也質疑，在事發翌日，北京即迅速將鄭的死因與憂鬱症劃上等號，令人匪夷所思。

再者，港珠澳大橋即將在廿三日通車，除鄭曉松獲邀出席外，盛傳中國國家主席習近平也將南巡，並親臨主持儀式，鄭在此敏感時刻做出驚人之舉，令人懷疑有內情。還有一點是，港澳官僚體系貪腐孳生的問題，如任用程序草率、貫徹中央決策不夠扎實等，已多次被北京指正，前澳門中聯辦主任李剛即在去年八月「被退休」，鄭之死亦引發相關聯想。

香港浸會大學新聞系高級講師呂秉權表示，中國不少涉貪官員均屬「非自然死亡」，中央火速定調的目的在於穩定局面，必要時也將控制案件資料流通，但這種作法更顯得欲蓋彌彰。他還指出，隨著澳門逐漸「一國化」，澳門警方雖理應進行通訊、住所、工作地點調查，但「這些東西全是國家級」，若鄭案涉及國家機密和敏感資料，澳門方面將有更多顧忌，並遭遇更多掣肘，恐將轉而配合中央辦案。