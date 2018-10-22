南早:川普決心挑戰一中原則

2018-10-22

〔編譯茅毅／綜合報導〕香港「南華早報」二十一日刊出以「台灣拉攏（cosy up）川普恐引發中、美戰爭」為題的特稿。該文認為，美國副總統彭斯四日在華府智庫「哈德遜研究所」發表的里程碑性質演說，顯示美國對中政策出現根本轉變。儘管自蔡英文總統二○一六年就任以來，台灣邦交國已減至十七個，但北京愈持續打壓，華府就愈支持民主、自治的台灣。美國總統川普已顯露他挑戰北京珍視的「一個中國原則」的決心，如今他可能視台灣為影響中國愈來愈有價值的施力點。

台灣被推回美外交頭號議程

該文作者、南早主筆黃忠清（Cary Huang）寫道，美中對抗加劇，台灣正被推回美國外交政策圈裡的頭號議程。台北似亟欲利用此一罕見良機，強化台美關係，提升台灣近來由於兩岸鬥爭而遭重挫的國際地位。彭斯演說中，批評北京引誘台灣邦交國與迫使外國企業不得再稱台灣為國家的作法，並稱讚台灣民主發展，批判中國專制獨裁統治。十日，蔡總統就在國慶演說中呼應他對北京的指責。她意有所指地說，台灣的「民主轉型…也為所有追求民主的人們，提供了暗夜中的光芒。」

對於台灣議題，一中原則係美中關係穩定的基礎，川普則顯示他予以挑戰的決心。二○一六年十二月，總統當選人川普與蔡總統通電話，如今他更被一群白宮、國務院和五角大廈的親台派顧問和幕僚團隊圍繞。彭斯演說裡有關台灣的發言，也挑戰華府自一九七九年與北京建交以來承諾的「一個中國政策」。今年，川普簽署「國防授權法」與「台灣旅行法」兩項親台立法，在在挑戰一中政策。

川普顧問幕僚 多是親台派

美台在意識形態、價值及信念上有諸多共同點，雙方也都指控北京干預美台選舉。儘管美中兩國在經貿上恰好是台灣最重要的貿易夥伴與出口市場，捲入美中貿易戰及其他貿易衝突對己不利，但在政治、外交和戰略上，蔡政府可能認為，捲入美中交鋒也許有助於平衡北京對台的外交壓力，為換取白宮及美國國會支持，這是值得付出的代價。

台北似樂於為了其與北京的外交鬥爭而利用美中緊張情勢，但文中也警告，由於北京視台灣為其「核心利益」，將不會讓步。隨著美中漸漸危險地趨向直接衝突，台灣應當審慎以對，避免台灣海峽成為美中戰爭的引爆點。