警告外國勢力／假新聞擾亂選舉 美起訴俄女

2018-10-21

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國司法部、國土安全部、聯邦調查局（FBI）、國家情報首長辦公室（ODNI）十九日發布聯合聲明，警示俄羅斯、中國、伊朗等外國勢力正在利用社群媒體炒熱引起社會分歧的議題，散播有關政治候選人的假消息，企圖干預十一月登場的國會期中選舉。與此同時，俄國女嫌庫斯亞諾娃（Elena Alekseevna Khusyaynova）十九日被司法部正式起訴，成為第一名因涉嫌干預期中選舉，遭聯邦檢察官控罪的俄國人。

聯合聲明指出，外國勢力干預美國選舉可謂「民主威脅」，查明並防止這類干預行為是聯邦政府的首要任務，俄羅斯、中國和包括伊朗其他外國勢力正努力破壞民眾對民主制度的信心，影響輿論和政府政策，試圖左右選民對選舉的看法和決定；他們利用社群媒體炒熱移民、槍枝等引起分歧的議題，在英文媒體投放「宣傳廣告」，還散播關於政治候選人假新聞。

點名中、俄、伊朗

聲明顯示，已有部分辦理投票所業務的州級與地方政府通報，發現有人企圖進入他們的網路；不過，沒有證據證明有任何外國人士企圖破壞投票系統。美國總統川普此前曾指稱中國正在干預美國期中選舉，國防部長馬提斯則認為中國透過網路滲透干擾美國選舉。資深官員表示，中國干預美國選舉的方式，包括針對因貿易戰加徵關稅而受害的某些州和地區。此前，中國英文官媒「中國日報」在愛荷華州狄蒙紀事報刊登四版廣告，企圖削弱愛州農民對川普的支持。

司法部十九日也起訴俄羅斯聖彼得堡「網路研究社」（IRA）轄下政治干預行動「拉赫塔計畫」（Project Lakhta）的會計主任庫斯亞諾娃。檢方指出，四十四歲的庫斯亞諾娃二○一四年開始管理拉赫塔計畫的財務，其預算超過三千五百萬美元，但該計畫旨在透過網路假帳號發表大量「製造及擴大美國社會分裂」的言論，而外國公民依法不得影響美國選舉，也不能在未登記情況下從事政治活動。

起訴書顯示，俄國人利用這些預算購買社群媒體廣告、分析數據等服務，在二○一六年十二月至一八年五月間，就移民、槍枝管制、美國憲法第二修正案、種族、LGBT（男女同性戀、雙性戀與跨性別者）等議題「煽動民眾情緒」，還創建假帳號發表上千則爭議性言論。此前，已有十三名「網路研究社」成員遭主導「通俄門」調查的特別檢察官穆勒起訴。