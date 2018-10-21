為華郵記者報仇？ 川普硬不起來

2018-10-21

石油、軍售等利益密切

〔編譯孫宇青／綜合報導〕經常撰文針砭沙烏地阿拉伯政府的美國華盛頓郵報專欄作家哈紹吉，證實月初在沙國駐土耳其領事館內慘遭沙國官員殺害。外界關注美國總統川普是否履行其諾言，對利雅德當局祭出嚴厲懲罰，但美國權威財經雜誌「商業內幕」等媒體分析，美方在伊朗問題、石油價格、軍售等利益上與沙國關係密切，可能會在不重創兩國關係的前提下，輕描淡寫地制裁沙國。

嚴懲沙國恐淪空話

哈紹吉事件曝光以來，川普對於利雅德當局始終「口下留情」。即使利雅德當局廿日坦承哈紹吉是在駐土國領事館內遭殺害，川普在共和黨、國會議員和媒體壓力下，也仍強調沙國是美方重要盟友，再三表示須釐清事件真相再行處置。「商業內幕」指出，美方以往針對沙國人權問題採取的懲罰措施總是不夠強硬，川普政府或國會此次也可能輕縱沙國。

川普上任後即與沙國王室密切往來，尤其與以改革者姿態掌實權的王儲穆罕默德建立良好關係，這是因為美方在中東政策、包括反恐和伊朗問題上，亟需借助沙國之力。例如，在美方將於下月六日舉行國會期中選舉、下月四日重啟制裁伊朗石油出口之際，沙國石油產量的重要性大幅上升；事實上，美方已要求沙國提高石油產量，以抵銷屆時油價上升的空間。

制裁軍售 等於自我懲罰

與此同時，美方也可選擇暫緩與沙國在葉門的軍事合作。沙國介入葉門內戰，目的是打擊與伊朗結盟的葉門叛軍「青年運動」（Houthi），抗衡伊朗勢力擴張。但川普自事件之始就明言，針對軍售向沙國制裁，等同是在「自我懲罰」，因為這將影響美國本身的就業市場。再者，廿二名參議員提出制裁沙國高官，限制他們接觸美國銀行和投資業務的管道，但在君主獨裁制的沙國，可根據需要調整內閣，規避相關風險。

「商業內幕」分析，美沙結盟從來不是立基於共同價值，或沙國在社會改革方面的進程；任何國家或企業與沙國的往來，都是因為沙國為每日原油出產量將近一千萬桶的全球最大石油輸出國，哈紹吉之死無法改變這個既定結構。美國財政部前恐怖主義金融分析師尚澤爾（Jonathan Schanzer）認為，川普可能會在其「強硬」聲明中羅列幾項制裁，包括中止部分軍事合作，但都是以不使雙邊關係告吹為前提。