2025抵達水星 歐日探測器升空

2018-10-21

史上第3次 預計航程7年

〔編譯陳正健／綜合報導〕日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）與歐洲太空總署（ESA）合作的「貝皮可倫坡號」（BepiColombo）水星探測太空船二十日在南美洲法屬圭亞那發射升空，攜帶兩枚探測器（軌道衛星）展開九十億公里、長達七年的漫長航程，預計於二○二五年底抵達水星。科學家指出，該計畫旨在揭露水星的神秘面紗，探究其核心是液態還是固態，以及太陽系如何形成。

歐日合作 耗資570億台幣

水星是太陽系最小、距離太陽最近的行星，人類只探測過水星兩次，都是由美國航太總署（NASA）進行，第一次是一九七三年發射的「水手十號」，第二次是在二○○四年發射、二○一五年結束任務的「信使號」。前述任務發現水星居然有磁場，以及稀薄的大氣層。「貝皮可倫坡號」定於二○二五年十二月進入水星附近軌道，於二○二六年初與探測器分離開始作業，該計畫共耗資十六億歐元（約五百七十億台幣）。

水星的未解之謎包括，為何其核心佔質量五十五％，而更大的地球核心僅占三十％？行星的磁場只會在液態核心的狀況下產生，但水星如此小，其核心早該像火星一樣冷卻變硬。天文學界猜測，水星可能在年輕時遭遇強烈撞擊，其地表上的巨大坑洞就是證據。

「貝皮可倫坡號」取名自參與水手十號任務的義大利科學家可倫坡（Giuseppe Colombo），他的暱稱就是貝皮。這艘太空船由三部分組成，包括由ESA打造的「水星傳輸艙」和兩枚探測器。當「水星傳輸艙」抵達水星附近軌道後，將卸掉一個保護遮陽板，發射日製「水星磁層軌道器」（MPO）及歐製「水星行星軌道器」（MMO）。之後，兩枚探測器將各自從不同軌道獨立調查水星表面及磁場。

「貝皮可倫坡號」探測水星需克服兩大障礙，第一就是水星距離太陽很近，僅有五千八百萬公里，因此表面溫度極高，但水星表面又溫差懸殊，向陽面熱達攝氏四百三十度，陰暗處則冷至攝氏零下一百八十度，而探測器不過數十分鐘就會飛越兩端，但是所裝備的器材必須在室溫下操作。為此MPO將每分鐘旋轉十五次，避免遭燒烤。MMO則由多層特殊毯子包覆，並有散熱器保護。

須克服水星溫差、太陽引力

另外，太陽的強烈引力也是一大難題。太空船去水星其實很容易，直飛數月即可抵達，但問題是停不下來，因為水星太小，太空船會遭太陽引力捲入，因此需採橢圓形路徑航行，多次行經金星及水星，才能進入水星軌道。所以「貝皮可倫坡號」將採一次飛越地球、兩次飛越金星、六次飛越水星的方式，藉由星球引力改變下一步方向。