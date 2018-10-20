1.52億年 最早肉食性硬骨魚類化石出土

2018-10-20

〔編譯孫宇青／綜合報導〕一個跨國科學團隊，在曾是熱帶海洋的德國南部巴伐利亞州一帶，發現生存於侏羅紀晚期的一種硬骨魚化石；分析後發現，該種掠食性魚類激似現代的食人魚，牠具有尖長鋒利、宛如利刃的牙齒，可撕咬目標獵物的魚鰭，是目前已知最早可進行咬嚙、而非直接吞食的硬骨魚。研究成果十八日刊登於美國科學期刊當代生物學。

由德國古生物學家柯爾伯特（Martina Kolbl-Ebert）領導的團隊，二○一六年在曾出土始祖鳥化石的巴伐利亞石灰岩地層中，發現這種生存於距今約一．五二億年前、被命名為「Piranhamesodon pinnatomus」的史前硬骨魚化石。牠身長僅約九公分，但其上顎外緣、下顎前端都長出長且尖銳的牙齒，下顎兩端也長出三角鋸齒狀的牙齒。但團隊指出，Piranhamesodon並非食人魚遠祖或與之有任何關係，已知最早的食人魚約生存於一千五百萬年前。

團隊進一步解釋，該片水域當時棲息著堅齒魚目的各種硬骨魚，牠們有狀似鑿子、用以攫住食物，以及狀似圓石、用以壓碎食物的兩種牙齒，大多以無脊椎生物為食，且是直接吞食。然而，Piranhamesodon卻長出六顆尖利如刀、稍微向後彎曲的牙齒，以及六顆三角鋸齒狀的牙齒，顯然適合用來撕咬，即使是體型比自己大的獵物也不成問題。

柯爾伯特形容，Piranhamesodon就像「披著羊皮的狼」，且團隊也在同樣的採集地發現其他種魚類的化石，而牠們的魚鰭、鰭基等位置可見傷口，有些是在死前受傷，也有些是魚鰭重新長出來後留下傷痕，可能正是Piranhamesodon的獵物。她指出，這項成果代表Piranhamesodon是目前已知最早的肉食性硬骨魚類，促使科學家重新思考硬骨魚類的掠食習性。