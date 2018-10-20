達文西藝術成就 或因左眼斜視?

2018-10-20

〔編譯魏國金／綜合報導〕文藝復興藝術巨匠達文西或許真的是以不同角度看世界。一份研究宣稱，達文西的左眼可能有間歇性外斜視，致使他在素描或繪畫時，能更準確地將立體世界表現在平面畫布上。

能更準確在平面畫布表現立體世界

英國倫敦大學城市學院視覺神經科學家泰勒（Christopher Tyler）分析六件可能是達文西畫像、自畫像或以他為藍本的藝術創作，進而推測達文西或許有斜視。泰勒寫道，「這或許造就了達文西在平面畫布上捕捉空間的卓越能力」，該研究成果刊登於十八日發行的美國醫學會眼科學期刊上。

一些研究分析藝術家自畫像中的眼睛發現，畫家林布蘭與畢卡索等患有斜視。然而，達文西因鮮少有自畫像，因此類似分析難以進行。而在泰勒的研究中，他分析可能反映達文西樣貌的藝術作品，包括「韋羅基奧」，被認定以學徒達文西為模特兒而創作的雕塑「大衛」與「年輕戰士」，以及達文西的油畫「施洗者約翰」、「救世主」與素描「維特魯威人」及其老年自畫像。他在每件作品中的瞳孔、虹膜及眼瞼畫上圓圈，以測量它們的位置；結果發現，達文西的左眼有外斜視現象，放鬆時會向外偏斜十．三度。

泰勒發現，塑像與畫像的外斜視比自畫像明顯許多，顯示達文西的外斜視是間歇性的。全球約一％人口有外斜視，他說，達文西的外斜視讓他可以用不同的角度看世界，「他所看到的，比較像是一張平面畫布，而非一般人看到的像是立體螢幕，這使他較容易將事物轉譯於畫布上」。

泰勒強調，間歇性外斜視「對畫家相當有利，因為一隻眼睛看到的世界可以直接對比筆下的平面形象」，也因為是間歇性的，他也可以轉換為立體的觀看世界。