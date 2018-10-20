東協通過多邊空中相遇準則 擬邀美中加入

2018-10-20

南海島礁 美重申尊重國際規則

〔編譯茅毅／綜合報導〕東協十國國防部長十九日在新加坡舉行第十二屆防長會議（ADMM），當天簽署包括落實「軍機空中相遇行為準則」（GAME）在內的聯合宣言。儘管該準則屬自願性且不具拘束力，仍是全球第一個管控軍機在空中意外遭遇時的多邊準則。星國防長黃永宏表示，這是一大成就，東協防長將於二十日與包括美國、中國在內八個夥伴國的防長，召開第五屆東協防長擴大會議（ADMM-Plus），屆時將尋求夥伴國加入該準則。

美國國防部長馬提斯十九日和東協防長午餐餐敘時提到，美方想和中方擁有「建設性關係」，但仍對中國把南海島礁軍事據點化的舉動感到擔憂。他重申，沒有一國能改寫國際規則，我們盼望，無論大小國家均尊重那些規則。

台、南海議題 中籲美「相向而行」

中國官媒新華社報導，中國防長魏鳳和十八日與馬提斯晤談時強調，中方對台灣及南海議題原則立場堅定不移，盼美方「順應大勢，與中方相向而行」。

二○一四年「西太平洋海軍座談會」就「海上意外相遇規則」（CUES）達成協議，在一七年東協加八（美、中、日、印度、澳洲、南韓、紐西蘭、俄羅斯）的ADMM-Plus中，也採納該規則。GAME載明各國軍機在空中意外相遇時，應如何溝通與互動，避免擦槍走火。GAME係建立在CUES上，並補充了CUES不足之處。

美中兩國二○一四年簽署「海空相遇安全行為準則」互信機制諒解備忘錄，一五年為該準則新增「空中相遇」附件，確定雙方軍用航空器在空中相遇時，飛行員應保持安全飛行的雙邊規則，GAME則屬多邊性質。黃永宏被問到相關海上準則是否有效時表示，在某種意義上，這些準則「像是安全帶」，雖非萬無一失，但至少會提供一些保護。

ADMM十九日亦正式通過東協六個成員國一月發起的「我們的眼」（Our Eyes）倡議，做為各國共享區域內有關恐怖主義、激進主義、暴力極端主義與核生化非傳統威脅情資的合作平台。

緩和緊張 東協、中國首度海上聯合軍演

為舒緩南海緊張情勢，東協和中國的海軍預定於二十二至二十八日首度實施海上聯合軍演，地點在廣東省湛江市近海，該市為中國海軍南海艦隊駐地。東協防長十九日並同意，二○一九年將與美國進行類似演訓，時間和地點未定。法新社引述分析家看法指出，中國與東協這種一次性共同軍演，旨在展現雙方目前於海上問題方面的管控良好，不必誇大其重要性。