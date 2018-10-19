週刊爆關說收賄 日「神童美女」嗆告

2018-10-19

〔駐日特派員林翠儀／東京十八日報導〕日本內閣唯一女性閣員地方創生相片山皐月被「週刊文春」爆料，三年前涉嫌替某民間公司向稅務廳關說，事後收取一百萬日圓（約廿七．八萬台幣）紅包。片山十八日召開記者會否認關說，並表示將對文春提告。

文春報導指出，一名製造業的業者爆料，二○一五年時因為擔心該公司適用的優惠稅率遭取消，到片山的事務所尋求協助，後來透過片山事務所的秘書介紹，認識了稅理士南村博二。南村的名片上掛名為片山的自費秘書。據南村自己向文春表示，他直到二○一六年的二月底才辭去秘書職。南村向業者打包票會協助處理，要求業者在一五年七月匯一百萬日圓到指定的戶頭。文春登出了業者收到的片山與南村聯名的「委託費通知單」，指業者匯錢後，片山曾打電話到國稅廳，業者也於同年十一月由南村陪同與稅務署職員會談，但優惠稅率最後還是被取消了。

對於報導，政府發言人菅義偉在十八日的例行記者會中向片山喊話，要求她自己說明清楚。片山隨即召開記者會否認涉及關說，反控週刊以極不正確的報導傷害政治人物的形象，已著手準備提出名譽毀損訴訟。現年五十九歲的片山為財務省精英官僚出身，也是日本首位女性主計官，二○○五年成為前首相小泉純一郎的「小泉女孩」，被派到靜岡第七選舉擔任「刺客」當選眾議員。二○一○年轉換跑道成為自民黨比例選區參議員。

片山畢業於東京大學法學部，從小就有神童美女之稱，但自負的性格常招致批評，失言和開會遲到的問題也常見報。例如一三年她曾在推特上寫「台灣和中國最大差別在於價值觀，至少在台灣不會發生為錢殺人的事情」，但這則貼文卻引來歧視的批評。 她入閣後引起不少日媒的質疑，朝日新聞旗下的網路雜誌「AERA」就以「新失言王誕生」看衰她的政治前途。