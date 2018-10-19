貿易戰再出招 美退出萬國郵政聯盟

2018-10-19

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國白宮十七日宣布，有鑑於聯合國專門機構「萬國郵政聯盟（UPU）」的法令改革未取得充分進展，美國打算啟動為期一年的退出程序。由於主掌白宮國家貿易委員會的經濟學家納瓦洛九月初才投書金融時報，指控中國利用UPU提供給開發中國家的優惠郵資，讓中國出產的網購商品行遍全球，以致於美國不僅倒貼運貨，更使本土企業居於競爭劣勢，如今祭出十七日新政，可謂美中貿易戰進階升級。

擁有一四四年歷史與一九二個成員的UPU，因各國發展程度不同，讓開發中及未開發國家投遞重量低於四磅（約兩公斤）的小型包裹時，享有較已開發國家優惠的終端費率，折扣上看七成，中國即屬受惠一方；美國郵政去年卻虧損一．七億美元，以一件一磅（約四五四克）的包裹為例，美國須花十美元處理，但中國才付二．五美元。

美國總統川普在八月廿三日總統備忘錄指出，UPU部分現行實務與美國經濟和安全利益不符，中國寄件到美國的投遞者付費甚至比美國東、西岸民眾互投郵件還便宜。白宮十七日聲明表示，UPU法令改革進展始終不足，川普總統因此採納國務院建議，決定把美國郵政收取外國投件的處理終端費調成實際費率，最遲二○二○年一月一日上路；此外，美國國務院將根據UPU憲章規定，把退出決定通知對方。但美方將在處理退出程序的一年期間，設法談判出雙邊或多邊協議，來解決上述總統備忘錄在意的問題；若協商順利，美國政府也願撤回決定，繼續擔任UPU一員。