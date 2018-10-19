習近平忙著造神 中國「大躍退」

2018-10-19

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國《外交政策》雜誌近日發表一篇題為「中國大躍退」（China’s Great Leap Backward）的文章指出，過去數十年來，中國試圖避免獨裁者造成的多數問題，但中國國家主席習近平卻為個人權力造神，正導致鄧小平等中共領導人的改革成果付諸流水。

《外交政策》執行總編特普曼（Jonathan Tepperman）撰文表示，儘管中國是政治獨裁政權，仍於過去四十多載累積一系列卓越成果，一九七八至二○一三年間每年平均十％的經濟成長，使得成人平均收入成長十倍，助八億人民脫貧，同時嬰兒夭折率也降低八十五％，平均壽命增加十一年。

然而，在打貪的偽裝下，習近平正系統性地摧毀每個促使中國經濟成長的改革成果。在這個有缺陷卻成功的體制下，習近平一手建立對他的個人崇拜，比毛澤東以來的任何中國領導人都還要集權。

短期而言，習近平的努力可能令中國較少貪腐、更加穩定，但在破壞多項過去改革機制的同時，習近平可能令過去經濟成果盡付東流，使中國成為一個警察國家，有如一個巨大開放版的北韓，缺乏效率、難相處及黷武好戰。除了中國十四億人口，全球各地都應憂心。

文章也提到，習近平今日正系統性地破壞令中國顯著、行之有效的幾乎每個特質。他可能在短期間增進個人權力及威信、減少部分形式的貪腐。不過，總的來說，他將對中國及全世界帶來災難性長期惡果。他摧毀了鄧小平樹立的國家主席、國務院總理、中央政治局分權機制，自他上台以來已損害中國集體領導制。

文章指出，一旦中國經濟惡化，習近平可能在南海、台灣等地製造緊張來轉移國內焦點。中國問題專家、加州克萊蒙特麥肯納學院教授裴敏欣警告，若中國經濟問題完全失控，中國可能崩潰，鑑於中國量體規模龐大，恐將帶來災難性後果。